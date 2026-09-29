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El Kosner Baskonia incorpora al brasileño Marcio Santos a su juego interior
El jugador, de 23 años, viene procedente del Maccabi de Tel-Aviv.
El Kosner Baskonia ha fichado al brasileño Marcio Santos con un contrato por dos temporadas, según anunció el club este martes.
El jugador de 2,04 metros es natural de Brasil, tiene 23 años, y procede del Maccabi de Tel-Aviv, donde promedió 6,9 puntos y 2 rebotes por partido.
El nuevo baskonista comenzó su carrera y se desarrolló como jugador en el equipo brasileño Franca desde la campaña 2018-2019 hasta la 2024-2025.
Posteriormente, debutó en Europa con el Ratiopharm Ulm en la BBL alemana para pasar después a las filas del Maccabi. El interior brasileño también cuenta con experiencia como internacional con la selección absoluta de Brasil.
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