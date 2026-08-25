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Kenneth Fariedek Baskoniaren barneko jokoa indartuko du

Pibot estatubatuarrak Panathinaikosekin Euroliga jokatu ondoren egingo du bat taldearekin.

Kenneth Faried, Baskoniako jokalari berria
Kenneth Faried, Baskoniaren fitxaketa berria
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Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak Kenneth Faried beteranoa fitxatu du, Gasteizko taldearen barneko jokoa indartzeko. Panathinaikosekin Euroliga jokatu ondoren etorriko da Gasteizera.

Pivot estatubatuarrak (2,05 metro eta 36 urte) esperientzia handia du, NBAn 450 partida baino gehiago jokatu ditu eta. NCAAn jokatu ondoren iritsi zen AEBko liga nagusira, Morehead State Eaglesen eskutik.

Zazpi denboraldiz ibili zen Denver Nuggetsen, eta munduko txapelketa irabazi zuen 2014an Estatu Batuetako selekzioarekin.

Ondoren, Brooklyn Netsen, Capitanes CDMXen eta CSKA Moskun jarraitu zuen bere ibilbidea. 2021-22 denboraldian egin zuen debuta Europako txapelketa nagusian.

Fitxaketak Saski Baskonia

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kosner Baskonia berria abian da, jokalarien azterketa medikoekin hasita

Tadas Sedekerskis Baskoniako kapitainak azterketa medikoa egin aurretik adierazi duenez, "oso ohituta daude denboraldi handiak egin dituzten jokalariei agur esatera". "Erronka eta helburu berriak ditugu, eta aurpegi berriak", gaineratu du. Gainera, ohartarazi duenez, ACB liga "gero eta lehiakorragoa" bihurtzen ari da, eta "saskibaloia aldatzen ari da, gero eta fisikoagoa eta atletikoagoa" delako.

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