Khalifa Diopek Kosner Baskonia utzi du, eta Cleveland Cavaliers taldean arituko da
Pibot senegaldarrak hiru denboraldi eman ditu euskal taldean, eta, guztira, 138 partidatan kantxaratu da, kontuan izanik Endesa Liga eta Euroliga. Errege Kopa bat irabazi du, 2026koa.
Kosner Baskoniak baieztatu du, asteazkenean, Khalifa Diopek ez duela taldean jarraituko. Diop NBAn arituko da, Cleveland Cavaliers taldean hain zuzen ere.
Pibot senegaldarrak hiru denboraldi eman ditu euskal taldean, eta, guztira, 138 partidatan kantxaratu da, kontuan izanik Endesa Liga eta Euroliga. Errege Kopa bat irabazi du, 2026koa.
Nolanahi ere, lesioek baldintzatu egin dituzte haren ibilbidea. Diop Kanaria Handitik iritsi zen Baskoniara, EuroCupeko jokalari gazterik onenaren saria jaso eta gero.
Kosner Baskoniak eskerrak eman dizkio jokalariari erakutsitako “konpromisoagatik eta profesionaltasunagatik”, eta “Estatu Batuetan zorterik onena” opa dio. Senegaldarrak Cleveland Cavaliersen jarraituko du bere ibilbidea, alegia, 2022ko draft izenekoan bera 39. postua hautatu zuen taldean.
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