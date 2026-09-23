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Paolo Galbiati, ante el Kosner Baskonia-Olympiacos del jueves: “Espero la mejor versión del Buesa”

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Paolo Galbiati (Baskonia)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Paolo Galbiati, Kosner Baskonia-Olympiacos osteguneko partidari begira: “Mailarik onena ematea espero dut”
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Última actualización

El equipo vasco se estrena en la Euroliga este jueves, frente al campeón de Europa, en Vitoria-Gasteiz, en un partido que el entrenador, Paolo Galbiati, prepara con ambición y con ilusión.

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