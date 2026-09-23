Alex Len deja de ser jugador de Kosner Baskonia
Unas molestias en el pie han truncado la continuidad del jugador ucraniano en el conjunto vitoriano. El pívot no ha llegado a debutar con la elástica azulgrana.
Kosner Baskonia y Alex Len han acordado que lo mejor para ambas partes es rescindir de mutuo acuerdo el contrato que unía a ambas partes, ha anunciado el club baskonista en una nota. El pívot no ha llegado a debutar con la elástica azulgrana.
Tras completar satisfactoriamente los reconocimientos médicos a su llegada a la capital alavesa, el jugador ucraniano Alex Len completó un primer entrenamiento con el equipo. Sin embargo, tras esa primera sesión de trabajo, experimentó algunas molestias en el pie relacionadas con una zona que ya había sido tratada durante la temporada anterior.
Dada la naturaleza y el momento en que se produjeron las molestias, el club y Alex Len decidieron consultar a otros expertos médicos para poder determinar las acciones a seguir. Dichas consultas se han llevado a cabo durante los últimos días.
Aunque no hay indicios de ninguna nueva lesión, Kosner Baskonia y Alex Len han acordado que, dadas las circunstancias y el momento actual de la temporada, lo mejor para ambas partes es rescindir de mutuo acuerdo el contrato que unía a ambas partes. “Esto permitirá a Alex Len disponer del tiempo necesario para tratar las molestias y prepararse para su futuro”, ha agregado el club vitoriano.
Por su parte, Alex Len ha querido expresar su gratitud: “Me gustaría dar las gracias al Baskonia, a su plantilla, a sus jugadores y a su afición por su profesionalidad y su apoyo durante el breve tiempo que he pasado en la organización. Quiero desearles mucha suerte esta temporada”. Kosner Baskonia también le ha deseado al jugador “toda la suerte en su futuro”.