Alex Len deja de ser jugador de Kosner Baskonia

Dada la naturaleza y el momento en que se produjeron las molestias, el club y Alex Len decidieron consultar a otros expertos médicos para poder determinar las acciones a seguir. Dichas consultas se han llevado a cabo durante los últimos días.

Aunque no hay indicios de ninguna nueva lesión, Kosner Baskonia y Alex Len han acordado que, dadas las circunstancias y el momento actual de la temporada, lo mejor para ambas partes es rescindir de mutuo acuerdo el contrato que unía a ambas partes. “Esto permitirá a Alex Len disponer del tiempo necesario para tratar las molestias y prepararse para su futuro”, ha agregado el club vitoriano.

Por su parte, Alex Len ha querido expresar su gratitud: “Me gustaría dar las gracias al Baskonia, a su plantilla, a sus jugadores y a su afición por su profesionalidad y su apoyo durante el breve tiempo que he pasado en la organización. Quiero desearles mucha suerte esta temporada”. Kosner Baskonia también le ha deseado al jugador “toda la suerte en su futuro”.