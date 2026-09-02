Khalifa Diop deja el Kosner Baskonia, y jugará en Cleveland Cavaliers

El Kosner Baskonia ha confirmado, este miércoles, la salida de Khalifa Diop, que jugará en la NBA, en Cleveland Cavaliers.

El conjunto vitoriano ha anunciado la finalización de la vinculación del pívot senegalés después de tres temporadas. Diop deja el Kosner Baskonia tras vestir su camiseta en 138 partidos, entre Euroliga y Liga Endesa, con una Copa del Rey en su palmarés, la de 2026.

Sin embargo, las lesiones han lastrado la evolución del jugador, que llegó procedente del Gran Canaria, tras haber sido elegido mejor joven de la EuroCup.

El Kosner Baskonia ha agradecido al jugador “su compromiso y profesionalidad”, y le ha deseado “la mayor de las suertes en su futuro en Estados Unidos”. El senegalés seguirá su carrera en Cleveland Cavaliers, que eligió al jugador el puesto 39 del draft de 2022.