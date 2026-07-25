Baskonia anuncia que Mamadi Diakité no continuará en el club

Kosner Baskonia y Mamadi Diakité han alcanzado un acuerdo para la desvinculación del ala-pivot, que continuará su carrera en el Dubái Basketball. Conjunto gasteiztarra y el jugador guineano tenían un contrato por una temporada más, pero el club árabe ha decidido contratarle tras su primera campaña en Europa.

El ala-pivot ha disputado 76 partidos oficiales con la camiseta baskonista entre Liga Endesa, Copa del Rey y Euroliga, con un promedio de 9,1 puntos, 4,4 rebotes y 11,5 créditos de valoración, además de acabar la liga ACB como máximo taponador del campeonato.

Diakaité deja Baskonia tras conquistar el título de Copa del Rey 2026 y aterriza en el ganador de la liga Adriática. Desde el club vitoriano agradecieron al jugador “su dedicación durante esta etapa” y le desearon “la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal”.