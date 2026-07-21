Supercopa Endesa
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El Kosner Baskonia se enfrentará al Joventut en las semifinales de la Supercopa Endesa

La otra semifinal será entre el Valencia Basket y el Barcelona. La eliminatoria tendrá lugar el próximo 19 y 20 de septiembre en el Palau Olimpic de Badalona.
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Foto de archivo de un encuentro entre el Baskonia y Joventut

Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak Joventuten aurka jokatuko ditu Endesa Superkopako finalerdiak
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Kosner Baskonia-Asisa Joventut y Valencia Basket-Barça serán los duelos de semifinales de la Supercopa Endesa, que se disputarán el 19 y 20 de septiembre próximos en el Palau Olímpic de Badalona. Los horarios están aún sin definir. 

En el sorteo realizado este martes en Badalona, el vigente campeón de la Liga Endesa y de la Supercopa, el Valencia Basket, y el campeón de la Copa del Rey, Kosner Baskonia, han partido como cabezas de serie, mientras que el anfitrión, el Asisa Joventut, y el Barcelona, subcampeón liguero, han completado el segundo bombo. 

 

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

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Por otro lado, el director deportivo de Kosner Baskonia ha expresado su incomodidad y ha tildado de “competencia desleal” el interés del Barcelona por el fichaje de su secretario técnico, Xevi Pujol, porque “el momento no es bueno” y fue antes de disputar el ‘playoff’ por el título ACB, en el que incluso podrían ser rivales directos.
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