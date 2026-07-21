El Kosner Baskonia se enfrentará al Joventut en las semifinales de la Supercopa Endesa
Kosner Baskonia-Asisa Joventut y Valencia Basket-Barça serán los duelos de semifinales de la Supercopa Endesa, que se disputarán el 19 y 20 de septiembre próximos en el Palau Olímpic de Badalona. Los horarios están aún sin definir.
En el sorteo realizado este martes en Badalona, el vigente campeón de la Liga Endesa y de la Supercopa, el Valencia Basket, y el campeón de la Copa del Rey, Kosner Baskonia, han partido como cabezas de serie, mientras que el anfitrión, el Asisa Joventut, y el Barcelona, subcampeón liguero, han completado el segundo bombo.
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