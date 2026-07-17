El Baskonia firma al anotador Chris Duarte para las dos próximas temporadas
Kosner Baskonia ha anunciado este viernes la incorporación del dominicano Chris Duarte para las dos próximas temporadas, después de desvincularse del Unicaja Málaga. El exterior de 29 años acumula más de 150 partidos en la NBA, donde se estrenó con Indiana Pacers en la campaña 2021-22.
Sacramento Kings o Chicago Bulls, han sido otros dos equipos que le reclutaron tras ser elegido en el puesto 13 del draft de la liga norteamericana. En el Unicaja ha promediado 11,4 puntos y 2,9 asistencias en Liga Endesa y 9,5 puntos y 1,9 asistencias en la Champions de la Fiba, aunque en la última época de la competición el club andaluz le abrió un expediente y le apartó de la disciplina.
Por lo demás, el conjunto Baskonista se ha despedido este viernes de Tim Luwawu-Cabarrot, lo que significa que no acudirá al derecho de tanteo, tras alcanzar un acuerdo con el Real Madrid. El francés deja el club tras dos temporadas en Vitoria en las dio un gran salto en anotación y liderazgo de la primera a la segunda temporada. Esta última temporada en la Liga Endesa, se ha consagrado como el máximo anotador con 18,7 puntos por partido.
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