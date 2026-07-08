No sigue en el club
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Kosner Baskonia anuncia que Rafa Villar no continúa en el equipo

El escolta, que ha jugado durante una temporada en el club vasco, tenía contrato hasta 2028, pero no seguirá en la campaña 2026-2027.
Rafa Villar (Kosner Baskonia)
Rafa Villar ha jugado en el Kosner Baskonia en la temporada 2025-2026. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak iragarri du Rafa Villarrek ez duela taldean jarraituko
author image

J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El escolta del Kosner Baskonia Rafa Villar no seguirá como jugador del equipo vasco, según ha anunciado este miércoles el propio club. Villar, que ha jugado durante una temporada en el club vasco, tenía contrato hasta 2028, pero no seguirá en la campaña 2026-2027.

En la temporada 2025-2026, Villar ha jugado 67 partidos con el Kosner Baskonia, y se ha proclamado campeón de la Copa del Rey.

Baloncesto Liga Endesa Saski Baskonia

Te puede interesar

Felix-Fernandez-Baskonia-director-deportivo
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Félix Fernández confirma la continuidad de Galbiati y Spagnolo, la marcha de Forrest y la negociación con Cabarrot

Por otro lado, el director deportivo de Kosner Baskonia ha expresado su incomodidad y ha tildado de “competencia desleal” el interés del Barcelona por el fichaje de su secretario técnico, Xevi Pujol, porque “el momento no es bueno” y fue antes de disputar el ‘playoff’ por el título ACB, en el que incluso podrían ser rivales directos.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X