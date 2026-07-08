El Kosner Baskonia anuncia que Rafa Villar no continúa en el equipo

El escolta del Kosner Baskonia Rafa Villar no seguirá como jugador del equipo vasco, según ha anunciado este miércoles el propio club. Villar, que ha jugado durante una temporada en el club vasco, tenía contrato hasta 2028, pero no seguirá en la campaña 2026-2027.

En la temporada 2025-2026, Villar ha jugado 67 partidos con el Kosner Baskonia, y se ha proclamado campeón de la Copa del Rey.