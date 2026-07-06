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El Grupo Baskonia-Alavés quiere comprar el Buesa Arena a la Diputación de Álava

No han trascendido ni los plazos de la operación ni las cantidades, pero el presidente del Grupo, Josean Querejeta, y el diputado general, Ramiro González, han asegurado su voluntad de que este traspaso llegue a buen término.
VITORIA, 06/07/2026.- El presidente del Grupo Alaves-Baskonia, Joxean Querejeta (i), y el diputado general de Álava, Ramiro González, han anunciado este lunes de la intención del grupo empresarial en adquirir los terrenos y el pabellón del Buesa Arena a la Diputación Alavesa. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO

El presidente del Grupo Alaves-Baskonia, Josean Querejeta y el diputado general de Álava, Ramiro González. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Baskonia-Alaves Taldeak Buesa Arena erosi nahi dio Arabako Foru Aldundiari
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El Grupo Baskonia-Alavés ha planteado a la Diputación de Álava la compra del Buesa Arena, donde juega el club de baloncesto, y su aparcamiento, que se llevará a cabo con una tasación previa que establezca el precio de la operación.

El presidente del Grupo, Josean Querejeta, y el diputado general, Ramiro González, han comparecido este lunes para presentar este movimiento, que se incluye dentro del proyecto Ondare, en los terrenos alrededor del Buesa, donde el grupo deportivo ha establecido la Universidad Euneiz, la ciudad deportiva Bakh, Ondare Residencia y la ‘Baskonia Alavés Academy’.

No han trascendido ni los plazos de la operación ni las cantidades, pero ambos representantes han ofrecido sus motivos y su voluntad de que este traspaso llegue a buen término.

Ampliación de la Universidad Euneiz en el aparcamiento del Buesa

Entre las principales actuaciones previstas en dicho aparcamiento se encuentran la ampliación de la Universidad Euneiz, con el desarrollo de una nueva fase de la residencia, la creación de un centro de Formación Profesional especializado y la renovación del Buesa Arena.

El diputado general ha asegurado que esta operación se va a tramitar "con todas las garantías, con un precio que responda al valor real de las instalaciones, con los informes técnicos y jurídicos necesarios, y siempre en defensa del interés público".

Por su parte, aunque no se han concretado fechas, Josean Querejeta ha considerado que “los plazos apremian” ya que el grupo necesita un segundo edificio para la Universidad y otro más para la residencia en septiembre de 2028. “Debemos buscar soluciones lo más rápido posible”, ha manifestado.

 

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