Pablo Pin seguirá como entrenador ayudante en el banquillo de Kosner Baskonia hasta 2027
Pablo Pin seguirá como entrenador ayudante en el banquillo de Kosner Baskonia y continuará como mano derecha de Paolo Galbiati hasta 2027.
El técnico granadino, que aterrizó en el club azulgrana la pasada campaña como entrenador ayudante, seguirá en el banquillo azulgrana como pieza clave en la toma de decisiones en el cuerpo técnico del equipo vitoriano, que levantó el título de Copa en el mes de febrero.
Para el club ha sido una prioridad mantener a un equipo con “una gran experiencia en los banquillos”. Pin debutó en Euroliga como ayudante en esta temporada y formó un equipo junto a Xabi Axpe y Jack Burgess, bajo el liderazgo de Paolo Galbiati.
El conocimiento de la ACB por parte del andaluz ha sido fundamental en el crecimiento de Galbiati en su estreno en la liga.
Este movimiento ocurre cuando desde Barcelona distintos medios apuntan a un posible interés del FC Barcelona por hacerse con los servicios de Paolo Galbiati.
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Por otro lado, el director deportivo de Kosner Baskonia ha expresado su incomodidad y ha tildado de “competencia desleal” el interés del Barcelona por el fichaje de su secretario técnico, Xevi Pujol, porque “el momento no es bueno” y fue antes de disputar el ‘playoff’ por el título ACB, en el que incluso podrían ser rivales directos.
Kobi Simmons seguirá en Kosner Baskonia hasta 2028
La buena temporada del base norteamericano le ha valido para continuar en Vitoria-Gasteiz. “Desde su llegada a Vitoria ha encajado a la perfección con la entidad y su afición, haciendo disfrutar al baskonismo con grandes noches”, han señalado el club.
Galbiati: “Ha sido la temporada más difícil de mi vida"
El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, ha confesado, tras caer eliminado ante el Asisa Joventut en los play-off de la Liga Endesa, que ésta ha sido "la temporada más difícil" de su vida.
Resumen del tercer partido del play-off de cuartos de final Kosner Baskonia vs. Asisa Joventut (88-96)
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Resumen del segundo partido del play-off de cuartos de final Asisa Joventut vs. Kosner Baskonia (82-63)
El equipo de Paolo Galbiati no ha podido cerrar la eliminatoria en el segundo partido y el domingo jugará una final en el Buesa Arena. El equipo vitoriano ha comenzado mal el juego y luego no han podido darle la vuelta al partido.
El Kosner Baskonia cae en Badalona y tendrá que superar el play-off en el tercer partido (82-63)
El equipo de Paolo Galbiati ha completado un mal inicio de partido y lo ha pagado durante el resto del juego. Así, la eliminatoria se decidirá en el Buesa Arena el domingo.
Un sólido Kosner Baskonia se adelanta al Asisa Joventut
Los de Paolo Galbiati, campeones de Copa del Rey, han dado un paso adelante para avanzar a semifinales, con la opción de rematar el billete en el Olímpic de Badalona el viernes. Hombres importantes como Timothé Luwawu-Cabarrot han aparecido en el momento clave para los alaveses, con más gasolina y pegada que un Joventut.
El Kosner Baskonia aguanta la dureza del Joventut y golpea primero (85-71)
Los de Galbiati se han despegado en la recta final de un duelo muy físico con un parcial de 21-5. Eugene Omoruyi y Matteo Spagnolo se han multiplicado para tirar del carro baskonista ante la red defensiva de la Penya.