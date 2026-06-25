Para el club ha sido una prioridad mantener a un equipo con “una gran experiencia en los banquillos”. Pin debutó en Euroliga como ayudante en esta temporada y formó un equipo junto a Xabi Axpe y Jack Burgess, bajo el liderazgo de Paolo Galbiati.

El conocimiento de la ACB por parte del andaluz ha sido fundamental en el crecimiento de Galbiati en su estreno en la liga.

Este movimiento ocurre cuando desde Barcelona distintos medios apuntan a un posible interés del FC Barcelona por hacerse con los servicios de Paolo Galbiati.