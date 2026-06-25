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Pablo Pin seguirá como entrenador ayudante en el banquillo de Kosner Baskonia hasta 2027

El técnico granadino aterrizó en el club azulgrana la pasada campaña como entrenador ayudante. Para el club baskonista ha sido una prioridad mantener a un equipo con “una gran experiencia en los banquillos”.
Pablo Pin (Baskonia)
Pablo Pin, entrenador ayudante de Kosner Baskonia. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Pablo Pin Kosner Baskoniaren entrenatzaile laguntzaileak 2027ra arte berritu du kontratua
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KIROLAK EITB

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Pablo Pin seguirá como entrenador ayudante en el banquillo de Kosner Baskonia y continuará como mano derecha de Paolo Galbiati hasta 2027.

El técnico granadino, que aterrizó en el club azulgrana la pasada campaña como entrenador ayudante, seguirá en el banquillo azulgrana como pieza clave en la toma de decisiones en el cuerpo técnico del equipo vitoriano, que levantó el título de Copa en el mes de febrero.

Para el club ha sido una prioridad mantener a un equipo con “una gran experiencia en los banquillos”. Pin debutó en Euroliga como ayudante en esta temporada y formó un equipo junto a Xabi Axpe y Jack Burgess, bajo el liderazgo de Paolo Galbiati.

El conocimiento de la ACB por parte del andaluz ha sido fundamental en el crecimiento de Galbiati en su estreno en la liga.

Este movimiento ocurre cuando desde Barcelona distintos medios apuntan a un posible interés del FC Barcelona por hacerse con los servicios de Paolo Galbiati.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa Paolo Galbiati

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Por otro lado, el director deportivo de Kosner Baskonia ha expresado su incomodidad y ha tildado de “competencia desleal” el interés del Barcelona por el fichaje de su secretario técnico, Xevi Pujol, porque “el momento no es bueno” y fue antes de disputar el ‘playoff’ por el título ACB, en el que incluso podrían ser rivales directos.
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