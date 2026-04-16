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El Kosner Baskonia se despide de la Euroliga con derrota en Belgrado (91-79)

Los alaveses han abandonado su buena racha perdiendo en la visita al Partizán de la última jornada sin nada en juego.
BELGRADE (Serbia), 16/04/2026.- Baskonia's Trent Forrest (C) in action against Partizan's Bruno Fernando (L) and Aleksej Pokusevski (R) during the Euroleague basketball match between Partizan Belgrade and Baskonia Vitoria-Gasteiz in Belgrade, Serbia, 16 April 2026. (Baloncesto, Euroliga, Belgrado) EFE/EPA/ANDREJ CUKIC
Un momento del choque entre el Partizán y el Kosner Baskonia en Belgrado. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak porrota jaso du Partizanen aurka Euroligan, Belgraden (91-79)
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El Kosner Baksonia ha perdido (91-79) este jueves contra el Partizán en la última jornada de la fase regular de la Euroliga, sin nada en juego para el equipo vitoriano más allá de mantener la buena racha actual.

Los de Paolo Galbiati han cedido en Belgrado en un duelo por la parte baja de la tabla ante un rival también en buen momento, rearmado como equipo por Joan Peñarroya. De menos a más, Carlik Jones (20 de valoración) junto a Tonye Jekiri han dejado en la capital serbia el último asalto para ambos equipos en Europa.

Los baskonistas han ido algún paso por detrás en defensa y acierto, sin un buen porcentaje de triple y echando de menos a hombres importantes como el generador de juego Trent Forrest.

Después de ocho victorias seguidas, el Baskonia ha cedido en Belgrado, aunque el momento importante empieza ahora, en busca de los 'playoffs' de la Liga Endesa, como vigente campeón de la Copa del Rey.

El problema del triple ha sido desde el primer cuarto de los visitantes, un 3-11 pese al cual han respondido a un inicio de intercambio (26-20). Mamadi Diakité ha encabezado el arranque visitante, pero el Partizán ha dejado una versión más coral, reparto de puntos que ha servido el buen ritmo que ha impuesto Nick Calathes.

Saliendo del banquillo, la aportación de Tonye Jekiri también ha ayudado al dominio serbio (35-27). Un pequeño toma y daca de triples ha minimizado la renta local al descanso, pero el intercambio se antojaba insuficiente para los de Galbiati. El Baskonia, que ha sumado buenas acciones de Eugene Omoruyi, no se ha impuesto en defensa y no ha tenido paciencia para crear, ofuscado con la línea de tres.

Camino al último cuarto, el Partizán ha puesto la máxima de diferencia (61-50), con el rebote también del lado serbio. Sin acierto, el Baskonia ha tirado la toalla, lastrado por la rápida acumulación de faltas y las pérdidas después. A cuatro del final, los locales, con Carlik Jones irrumpiendo, ha vuelto a los once de renta y los alaveses han perdido con justicia el último paseo del curso por Europa.

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