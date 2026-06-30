Kristina Rakovic, nueva jugadora del Kutxabank Araski

El Kutxabank Araski ha anunciado el fichaje de Kristina Rakovic, que llega al equipo alavés para reforzar su juego interior. La ala-pívot montenegrina es la séptima pieza del nuevo proyecto vitoriano en Liga Femenina Endesa y llega procedente del Azulmarino Palma con el que ha conseguido el ascenso a la élite.

Rakovic nació en Bijelo Polje, Montenegro (26/09/1994). Su carrera profesional empezó en la Liga Adriática. Después, jugó en Bosnia con el Mladi Krajisnik Banja Luka antes de fichar en enero de 2014 por el Sumadija Kragujevac serbio. Tres temporadas después, Rakovic regresó a Montenegro para jugar en el ZKK Buducnost Bemax.

El noviembre de 2016, empezó con el Valencia Basket en Liga Femenina 2. Tras este primer paso, la montenegrina fichó por el Embutidos Pajariel Bembibre. Tras pasar por Alemania, Leganés, Barça y Azulmarino Palma han sido los equipos de Kristina Racovic durante las últimas siete temporadas.