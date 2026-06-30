Kristina Rakovic, nueva jugadora del Kutxabank Araski
El Kutxabank Araski ha anunciado el fichaje de Kristina Rakovic, que llega al equipo alavés para reforzar su juego interior. La ala-pívot montenegrina es la séptima pieza del nuevo proyecto vitoriano en Liga Femenina Endesa y llega procedente del Azulmarino Palma con el que ha conseguido el ascenso a la élite.
Rakovic nació en Bijelo Polje, Montenegro (26/09/1994). Su carrera profesional empezó en la Liga Adriática. Después, jugó en Bosnia con el Mladi Krajisnik Banja Luka antes de fichar en enero de 2014 por el Sumadija Kragujevac serbio. Tres temporadas después, Rakovic regresó a Montenegro para jugar en el ZKK Buducnost Bemax.
El noviembre de 2016, empezó con el Valencia Basket en Liga Femenina 2. Tras este primer paso, la montenegrina fichó por el Embutidos Pajariel Bembibre. Tras pasar por Alemania, Leganés, Barça y Azulmarino Palma han sido los equipos de Kristina Racovic durante las últimas siete temporadas.
Te puede interesar
Dominique Toussaint no continuará en Kutxabank Araski
La jugadora americana ha jugado los 30 partidos de la Liga Endesa, promediando 9,9 puntos, 3,2 rebotes y 2,1 asistencias de media por encuentro.
Maddie Garrick, nueva jugadora de Kutxabank Araski
La exterior australiana aterriza en Vitoria-Gasteiz tras su paso por CAB Estepona y Movistar Estudiantes con el objetivo de ser la “referencia anotadora”.
Laura Piera, nuevo fichaje del Kutxabank Araski
La jugadora catalana se incorpora al equipo vitoriano, procedente del Joventut de Badalona.
Lotta-Maj Lahtinen renueva con Kutxabank Araski
La exterior finlandesa continuará una temporada más en Araski, afrontando así su segundo año con camiseta verde.
Mama Dembele no seguirá en Kutxabank Araski
La base catalana pone fin a su etapa en el Araski tras una temporada en la que ha participado en 27 encuentros con la camiseta verde.
Sami Hill no continuará en el Araski
La jugadora canadiense ha disputado las últimas tres temporadas en el equipo vitoriano, al que llegó en 2023. Con 983 puntos en 90 partidos, deja el club como segunda máxima anotadora en la historia del Araski.
Quinn Dornstauder dejará el Kutxabank Araski al final de la temporada
La jugadora canadiense ha sido una pieza clave para conseguir la permanencia.
Made Urieta: “No puedo estar más feliz"
El Kutxabank Araski seguirá en la máxima categoría del baloncesto la próxima temporada tras derrotar este sábado al Estepona por 74-77 en la última jornada de la Liga Femenina Endesa, un partido vital para el equipo vitoriano, que lo ha dado todo para mantenerse en la élite.
El Araski se juega la permanencia en las dos últimas jornadas, pero su presidenta, Iratxe Rodríguez, se muestra optimista
Eel sábado el Kutxabank Araski juega un partido trascendental en Mendizorrotza ante el Ferrol. A falta de solo dos jornadas las vitorianas están contra las cuerdas, en puestos de descenso. Van a necesitar seguramente vencer los dos partidos que les quedan.