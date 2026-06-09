Laura Piera, nuevo fichaje del Kutxabank Araski

Laura Piera se une a la plantilla de Kutxabank Araski para la temporada 2026-27. La jugadora catalana llega desde el Joventut de Badalona donde ha sido la pieza clave del equipo en los últimos cinco años. Laura es la cuarta pieza de la plantilla vitoriana tras Mireya Sanz, Julieta Mungo y Lotta-Maj Lahtinen.

Nacida en Sant Cugat del Vallès (12/02/2000), la base-escolta empezó su carrera de formación en el CBF Sarrià y Basket Almeda. Tras varios años en las canchas de Cataluña, Laura Piera cruzó el Oceano Atlántico para disputar la NCAA con Gran Canyon University. Allí estuvo tres temporadas antes de volver a su tierra natal y fichar por Joventut de Badalona.

En esta última temporada, Laura ha jugado 27 partido, promediando 5,5 puntos, 2,7 rebotes y 2 asistencias en sus 20 minutos sobre la pista.