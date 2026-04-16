Araskik mailari eustea du jokoan azken bi jardunaldietan, baina Iratxe Rodriguez presidentea baikor azaldu da
Larunbatean Kutxabank Araskik partida garrantzitsua jokatuko du Mendizorrotzan Ferrolen aurka. Bi jardunaldi besterik falta ez direnean gasteiztarrak jaitsiera postuetan daude. Ziurrenik geratzen zaizkien bi neurketak irabazi beharko dituzte.
Kutxabank Araskik Alexy Mollenhauer fitxatu du, denboraldiko amaierara arte
Azerbaijango hegalekoak, 27 urtekoa bera, Endesa Ligan esperientzia dauka; izan ere, Movistar Estudiantes eta Ensino Lugo taldeetan jokatu zuen.
Kutxabank Araskik zazpi partida jokatuko ditu denboraldiaurrean
Gasteizko taldeak zazpi norgehiagoka izango ditu, urriaren 4ean ligari ekin baino lehenago. Lehen hitzordua Ensinoren eta Perfumerias Avenidaren kontrako torneoa izango da.
Alyssa Lawrence, Kutxabank Araskiko jokalari berria
Hegaleko jokalaria Esteponatik dator, eta sasoi baterako kontratua sinatu du Arabako taldearekin.
Araskik Isabela Quevedo fitxatu du, barneko jokoa sendotzea helburu
Benficatik iritsi da euskal taldera, Portugaleko Ligatik; txapelketa horretan, Jokalari Gazte Onenarentzako Saria eman zioten, eta finaleko jokalaririk onena izendatu zuten. Kubako selekzioarekin internazionala da, eta, une honetan, Brasilen dabil, Sampaio Basquete taldean.
Toussaintek Araskin jokatuko du 2025-2026 denboraldian
Kutxabank Araskik Dominique Toussaint fitxatu du datorren sasoirako. Spar Kanaria Handia taldetik heldu da Gasteizera. Hegaleko eta eskolta postuaetan joka dezake.
Montse Brotonsek kontratua berritu du Araskirekin
Alacanteko jokalariak denboraldi batez berritu du klubarekin duen lotura, eta bigarren sasoia beteko du Gasteizko taldean.
Kutxabank Araskik Quinn Urbaniak-Dornstauder pibota fitxatu du
Celta de Vigo taldetik dator Quinn. Azken denboraldian, 9,8 puntu saskiratu ditu jokatutako 13 norgehiagoketan, batez beste, 5,8 errebote jasotzeaz gain.
Lotta-Maj Lahtinen, Kutxabank Araskiren fitxaketa berria
Base-eskolta finlandiarra Nafarroako Ardoi taldetik dator. Iragan sasoian, 8,4 puntu, 3,7 errebote eta 2,4 asistentzia egin ditu batezbeste, han jokatutako 23 partidatan.
Iva Slonjsak jokalariak Kutxabank Araski utzi du
Kroaziako jokalariak ez du Kutxabank Araskin jarraituko 2025-2026 denboraldian. Urtarrilean fitxatu zuen Gasteizko taldeak Laura Aligaren hutsa betetzeko. Ordutik, 14 partida jokatu ditu, eta oso garrantzitsua izan da taldearen erasoko jokoan.