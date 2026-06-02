Lotta-Maj Lahtinen renueva con Kutxabank Araski

Lotta-Maj Lahtinen ha ampliado su contrato con el Kutxabank Araski para la próxima temporada. Según ha informado el club, “su intensidad defensiva ha sido fundamental en varios partidos decisivos” de esta temporada.

La exterior finlandesa llegó a Vitoria-Gasteiz el pasado verano con una experiencia previa en la Liga Femenina Endesa y no ha tardado en ganarse el cariño de la Marea Verde. A lo largo de la temporada, ha disputado 30 enfrentamientos de la Liga Femenina Endesa con una media de más de 25 minutos, 8,2 puntos, 3,3 rebotes y 1,8 asistencias por partido.

Made Urieta, entrenadora del equipo, ha valorado muy positivamente la continuidad de la jugadora: “Estamos muy ilusionados por la renovación de Lotta. Es una jugadora que siempre quieres tener en tu equipo, muy trabajadora y profesional. Suma tanto a nivel deportivo como extradeportivo en el vestuario y nos ha dado mucho durante el año. No hemos tenido dudas a la hora de renovarla”.