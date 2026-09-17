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Emakumezkoen Euskal Kopa Beasainen jokatuko da datorren asteazkenetik igandera
Asteazkenean Inversus Gernika Bizkaiak eta Kutxabank Araskik neurtuko dituzte indarrak, eta ostiralean Araskik eta Mirai Euskotrenek. Igandean Mirai Euskotrenen eta Inversus Gernika Bizkaiaren txanda izango da. Azken neurketa hori EITBk zuzenean eskainiko du.
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