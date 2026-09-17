Aurkezpena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Emakumezkoen Euskal Kopa Beasainen jokatuko da datorren asteazkenetik igandera

Iragarkia
Presentacion-Euskal-Kopa-femenina-Beasain
18:00 - 20:00

Emakumezkoen Euskal Koparen aurkezpena, Beasainen. Irudia: EITB

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Asteazkenean Inversus Gernika Bizkaiak eta Kutxabank Araskik neurtuko dituzte indarrak, eta ostiralean Araskik eta Mirai Euskotrenek. Igandean Mirai Euskotrenen eta Inversus Gernika Bizkaiaren txanda izango da. Azken neurketa hori EITBk zuzenean eskainiko du.

Araski AES Saskibaloia Emakume kirolariak Gernika KESB Saskibaloiko beste lehiaketa batzuk Ibaeta Basket

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X