Bam Adebayok Kobe Bryanten marka gainditu du, partida batean 83 puntu saskiratuta

Miami Heateko pibotak historia egin du NBAn, Washington Wizardsen aurkako garaipenean, neurketa batean saskiratze gehien lortu dituen bigarren jokalaria delako, Wilt Chamberlainen atzetik.

Bam Adebayoren artxiboko irudia. Europa Press
AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Bam Adebayo Miami Heateko pibotak 83 puntu saskiratu zituen astearte honetan, Washington Wizardsen aurka lortutako 150-129ko garaipenean. Horrenbestez, historiako bigarren marka onena eskuratu zuen, Kobe Bryanten 81 puntuak gaindituta.  

Adebayok 28 urte ditu eta bederatzigarren denboraldia du Miami Heat taldearekin. 2006an Bryantek Toronto Raptorsen aurka egindako marka estratosferikoa atzean utzi du; orain, Wilt Chamberlain mitikoa baino ez du aurretik. 1962an 100 saskiratu zituen Philadelphiarekin New York Knicksen aurka. 20 puntu egin zituen jaurtiketetan, zazpi hirukoetan eta 36, jaurtiketa libreetan. 41 minutu eta 49 segundo jokatu zituen.

Adebayok adierazi zuenez, atsedenaldian 43 puntu zeramatzala ikusi zuen balentria hori posible izan zitekeela. Heat 76-62 irabazten ari zen lehen zatian. Garaipena ez zegoen zalantzan atsedenaldiaren ostean. Adebayok beste 19 puntu lortu zituen orduan.

Ondoren, 16 jaurtiketa libre izan zituen, horietako hamalau saskiratuta. Hiruko bat ere igo zuen markagailura. 

