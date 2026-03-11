Bam Adebayok Kobe Bryanten marka gainditu du, partida batean 83 puntu saskiratuta
Miami Heateko pibotak historia egin du NBAn, Washington Wizardsen aurkako garaipenean, neurketa batean saskiratze gehien lortu dituen bigarren jokalaria delako, Wilt Chamberlainen atzetik.
Bam Adebayo Miami Heateko pibotak 83 puntu saskiratu zituen astearte honetan, Washington Wizardsen aurka lortutako 150-129ko garaipenean. Horrenbestez, historiako bigarren marka onena eskuratu zuen, Kobe Bryanten 81 puntuak gaindituta.
Adebayok 28 urte ditu eta bederatzigarren denboraldia du Miami Heat taldearekin. 2006an Bryantek Toronto Raptorsen aurka egindako marka estratosferikoa atzean utzi du; orain, Wilt Chamberlain mitikoa baino ez du aurretik. 1962an 100 saskiratu zituen Philadelphiarekin New York Knicksen aurka. 20 puntu egin zituen jaurtiketetan, zazpi hirukoetan eta 36, jaurtiketa libreetan. 41 minutu eta 49 segundo jokatu zituen.
Adebayok adierazi zuenez, atsedenaldian 43 puntu zeramatzala ikusi zuen balentria hori posible izan zitekeela. Heat 76-62 irabazten ari zen lehen zatian. Garaipena ez zegoen zalantzan atsedenaldiaren ostean. Adebayok beste 19 puntu lortu zituen orduan.
Ondoren, 16 jaurtiketa libre izan zituen, horietako hamalau saskiratuta. Hiruko bat ere igo zuen markagailura.
Errege Kopako hamar jokaldi onenak
Amaitu da saskibaloiko Errege Kopa, eta hemen bildu ditugu txapelketako hamar jokaldi onenak. Jokaldi onena Trent Forresten mate bat izan da.
Bartzelona eta UCAM Murtziaren arteko Errege Kopako final-laurdenetako partidaren laburpena
Barçak Sito Alonsoren taldea gainditu du (91-85), eta Errege Kopako finalerdietan sartu da. Bartzelonako taldeak garaipena eskuratu du azken laurden oso sendo baten ostean.
Valentzia Basket finalerdietara igaro da, Joventut gaindituta (95-84)
Etxeko taldeak lortu du finalerdietarako lehen txartela, Joventut 95-84 mendean hartuta. Real Madril izango du aurkari finalerdietan.
Real Madril Valentziaren aurkaria izango da finalerdietan, Unicaja 100-70 mendean hartu ondoren
Real Madril izango da larunbatean Valentzia Basketen aurkaria saskibaloiko Errege Kopako lehen finalerdian, Unicaja Malaga egungo txapeldunari 100-70 irabazi ondoren, Valentziako Roig Arenan jokatutako final-laurdenetako bigarren kanporaketan.
NBAk Los Angeles Lakers taldea saltzea du: Mark Walter enpresariak erosi du 10.000 milioi euroren truke
Frankizia Buss familiaren eskuetan zen 1979tik, ligako ezein taldek egin duena baino denbora gehiago da.
Chauncey Billups entrenatzailea eta Terry Rozier jokalaria atxilotu dituzte, legez kanpoko apustuengatik
Portland Trail Blazers taldeko entrenatzailea eta Miami Heat taldeko jokalaria aske utzi dituzte jada.
Oklahoma City Thunder, NBAko txapeldun
Oklahomako taldeak bereganatu du NBAko eraztuna, Indiana Pacersi Finaletako zazpigarren eta azken partida irabazita (103-91).
AEB munduko beste taldeekin neurtuko da NBAko All Star txapelketan
Adam Silverrek, NBAren mandatariak, asteazken honetan aurreratu duenez, 2026ko All Star txapelketak aldaketak dakartza, izan ere, Estatu Batuetako taldea munduko beste taldeen aurka ariko da nor baino nor gehiago.
NBAk Europan liga bat sortzea aztertuko du FIBArekin
FIBAk eta NBAk proiektu bateratu bat iragarri dute Europako liga bat garatzeko, oraingoz zehaztapen askorik gabe, baina kontinentean saskibaloia iraultzea eragingo luke eta Euroligari erronka handia joko lioke.