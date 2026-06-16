Chicago Bulls taldeak Tiago Splitter Baskoniako jokalari ohia fitxatu du, entrenatzaile berri bezala
Splitterrek, 41 urtekoa bera, Portland Trail Blazers taldea zuzendu zuen, bitarteko entrenatzaile gisa, 2025-2026 denboraldian, eta bere taldea play-offetan sartzea lortu zuen. Jokalari ohi brasildarrak, Bulls taldean, Billy Donovan ordezkatuko du, karguan.
Chicago Bulls NBAko taldeak Tiago Splitter Baskoniako jokalari ohia fitxatu du, entrenatzaile berri bezala, ESPN kateak astelehenean aurreratu duenez.
Splitterrek, 41 urtekoa bera, Portland Trail Blazers taldea zuzendu zuen, bitarteko entrenatzaile gisa, 2025-2026 denboraldian, eta bere taldea play-offetan sartzea lortu zuen.
Jokalari ohi brasildarrak, Bulls taldean, Billy Donovan ordezkatuko du, karguan. Tiago Splitterren talde berriak lau denboraldi daramatza play-offetarako sailkatu ezinik, eta helburu hori gauzatzea izango da pibot ohiaren erronka nagusietako bat.
Saskibaloi jokalari zebilenean, Splitterrek, Baskonian ez ezik, talde hauetan ere aritu zen: San Antonio Spursen, Atlanta Hawksen eta Philadelphia 76ersen.
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