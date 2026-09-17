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La Euskal Kopa femenina se disputará en Beasain desde el próximo miércoles al domingo

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18:00 - 20:00
Presentación de la Euskal Kopa femenina en Beasain. Imagen: EITB
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Última actualización

El miércoles se medirán el Inversus Gernika Bizkaia y Kutxabank Araski. El viernes, Araski y Mirai Euskotren. El domingo será el turno del Mirai Euskotren y el Inversus Gernika Bizkaia. Este último partido lo van a poder seguir en directo en EITB.

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