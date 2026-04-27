Eurokopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

BBK Bidaideak saskibaloi-taldeak brontzea lortu du gurpildun aulkiko Eurokopan

Bilboko taldeak Dinamo Sassari garaitu zuen, 63-75, hirugarren postua lortzeko finalean.

Bidaideak elkartearen artxiboko argazkia. Irudia: Europa Press
author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

BBK Bideaideak taldeak brontzezko domina eskuratu zuen igande honetan Sardinian jokatutako gurpil-aulkiko saskibaloi Eurokopan.

Bilboko taldeak hirugarren postua lortu zuen finalean, Dinamo Sassari 63-75 menderatuta. James MacSorleyren taldea hasieratik amaierara arte izan zen nagusi norgehiagokan.

Asier Garcia izan zen jokalaririk baloratuena, 13 puntu eta 8 errebote lortzeaz gain, 10 asistentzia egin zituelako. Kady eta Jhon izan ziren saskiratzaile nagusiak, hamalauna punturekin. Txikik (12), Manuk (10), Pablo Poyatok (8), Alek eta Jamesek (2 bakoitzak) ere saskiratu zuten.

Gehiago ikusi
