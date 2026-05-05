Wembanyamak beste marka bat hautsi du play-offetako partida bakar batean 12 tapoi jarrita
Minnesota Timberwolves taldeak San Antonio Spurs garaitu du 102-104 emaitzarekin finalerdietako lehen neurketan. Pibot frantziarrak Mark Eaton, Hakeem Olajuwon eta Andrew Bynumek partekatzen zuten errekorra hautsi du, bakoitzak 10 tapoirekin.
Victor Wembanyamak play-offetako partida bakarrean tapoi gehienen marka hautsi du Minnesota Timberwolvesen aurka 12 jarrita. Jokalari frantziarrak partida historikoa jokatu arren, San Antonio Spursek Minnesota Timberwolvesen aurka galdu egin zuen finalerdietako lehen norgehiagoka, 102-104 emaitzarekin.
Pibot frantziarrak historiarako marka bat utzi zuen, Mark Eaton, Hakeem Olajuwon eta Andrew Bynumek partekatzen zuten errekorra hautsita, bakoitzak 10 tapoirekin. Gainera, Wemby-k hamaika puntu lortu zituen, bost asistentzia banatu zituen eta 15 errebote hartu zituen, partida izugarri bat eginez.
Etxekoak garaipena lortzeko zorian egon ziren partidaren amaieran, baina Timberwolves taldeak abantaila eustea lortu zuen, eta horrela, seriean aurrea hartu dute. Talde bisitariaren jokalari onena Julius Randle izan zen, honek bere taldea lagundu zuen 21 puntu lortuz.
Orain, San Antonio Spurs, hurrengo asteazkenean, etxean berriro ere, Frost Bank Center pabiloian kanporaketa berdindu ahal izateko prestatu beharko da. Minnesota Timberwolvesek berriz garaipena errepikatzea bilatuko du aldea handitzeko.
