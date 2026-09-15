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Surne Bilbao Basketek irabazi du Euskal Kopa, Gasteizen Kosner Baskonia menderatuta (85-99)

Iragarkia
Un Bilbao Basket más rodado se lleva la Euskal Kopa en Vitoria 85-99.
18:00 - 20:00

Surne Bilbao Basket, Euskal Koparen garaikurrarekin. Irudia: EITB

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Azken eguneratzea

Bilbotarrek talde gisa entrenamenduetan ordu gehiago sartu dituztela erakutsi dute hainbat jokalari falta izan zaizkion Baskoniaren aurka. Arabarrek talentuari heldu diote partidan bizirik jarraitzeko.

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