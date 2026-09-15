Surne Bilbao Basketek irabazi du Euskal Kopa, Gasteizen Kosner Baskonia menderatuta (85-99)
Bilbotarrek talde gisa entrenamenduetan ordu gehiago sartu dituztela erakutsi dute hainbat jokalari falta izan zaizkion Baskoniaren aurka. Arabarrek talentuari heldu diote partidan bizirik jarraitzeko.
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Salmenta Mark Walterrek frankizia erosi eta urtebetera gertatu da, eta NBAko talde batentzat inoizko handiena izango da.
Chicago Bulls taldeak Tiago Splitter Baskoniako jokalari ohia fitxatu du, eta entrenatzaile ibiliko da taldean
Splitterrek, 41 urtekoa bera, Portland Trail Blazers taldea zuzendu zuen, behin-behineko entrenatzaile gisa, 2025-2026 denboraldian, eta taldea play-offetan sartzea lortu zuen. Jokalari ohi brasildarrak, Bulls taldean, Billy Donovan ordezkatuko du karguan.
New York Knicks 53 urte geroago nagusitu da NBAn
New Yorkeko taldeak 90-94 garaitu du San Antonio Spurs partida parekatu batean. Hala, 4-1ko emaitzarekin irabazi du finala.
Wembanyamak beste marka bat hautsi du, play-offetako partida bakar batean 12 tapoi jarrita
Minnesota Timberwolves taldeak San Antonio Spurs garaitu du 102-104 emaitzarekin finalerdietako lehen neurketan. Pibot frantziarrak Mark Eaton, Hakeem Olajuwon eta Andrew Bynumek partekatzen zuten errekorra hautsi du, hamarna tapoirekin.
BBK Bidaideak saskibaloi-taldeak brontzea lortu du gurpildun aulkiko Eurokopan
Bilboko taldeak Dinamo Sassari garaitu zuen, 63-75, hirugarren postua lortzeko finalean.
Valentzia Basketek Hozono Global Jairis garaitu du finalean (70-65), eta bigarrenez irabazi du Erreginaren Kopa
Igandean, Tarragonan, Kopako azkeneko bi edizioetako txapeldunak nor baino nor gehiago lehiatu ziren finalean, 2024an lortutako garaipena errepikatzea lortu du Valentzia Basketek.
Bam Adebayok Kobe Bryanten marka gainditu du, partida batean 83 puntu saskiratuta
Miami Heateko pibotak historia egin du NBAn, Washington Wizardsen aurkako garaipenean, neurketa batean saskiratze gehien lortu dituen bigarren jokalaria delako, Wilt Chamberlainen atzetik.
Errege Kopako hamar jokaldi onenak
Amaitu da saskibaloiko Errege Kopa, eta hemen bildu ditugu txapelketako hamar jokaldi onenak. Jokaldi onena Trent Forresten mate bat izan da.
Bartzelona eta UCAM Murtziaren arteko Errege Kopako final-laurdenetako partidaren laburpena
Barçak Sito Alonsoren taldea gainditu du (91-85), eta Errege Kopako finalerdietan sartu da. Bartzelonako taldeak garaipena eskuratu du azken laurden oso sendo baten ostean.