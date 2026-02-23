Errege Kopa
Errege Kopako hamar jokaldi onenak

Trent Forrest Errege Kopan Real Madrilen aurka
18:00 - 20:00
Trent Forrest Kosner Baskoniako jokalaria; Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Amaitu da saskibaloiko Errege Kopa, hemen bildu ditugu txapelketako hamar jokaldi onenak. Jokaldi onena Trent Forrest-en mate bat izan da.

Saski Baskonia Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saskibaloiko beste lehiaketa batzuk

