EITB emitirá partidos de la Liga Endesa en las dos próximas temporadas

EITB, tanto a través de sus distintos canales de televisión, como de su portal de Deportes kirolakeitb.eus, emitirá en directo partidos de la Liga Endesa masculina de la temporada 2026-2027 y de la temporada 2027-2028. Serán diez encuentros en cada campaña, y el Kosner Baskonia y el Surne Bilbao se repartirán el protagonismo en ellos. En la 2026-2027, además, las y los aficionados podrán ver el derbi que disputarán los dos equipos vascos el 22 de noviembre. De esta forma, la Liga Endesa masculina vuelve a EITB, casi doce años después.