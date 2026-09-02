EITB emitirá partidos de la Liga Endesa en las dos próximas temporadas
EITB, tanto a través de sus distintos canales de televisión, como de su portal de Deportes kirolakeitb.eus, emitirá en directo partidos de la Liga Endesa masculina de la temporada 2026-2027 y de la temporada 2027-2028. Serán diez encuentros en cada campaña, y el Kosner Baskonia y el Surne Bilbao se repartirán el protagonismo en ellos. En la 2026-2027, además, las y los aficionados podrán ver el derbi que disputarán los dos equipos vascos el 22 de noviembre. De esta forma, la Liga Endesa masculina vuelve a EITB, casi doce años después.
Partidos que emitirá EITB en la Liga Endesa 2026-2027:
Leyma Coruña vs. Surne Bilbao
Jornada 2, domingo 4 de octubre de 2026, 12:00 horas
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Asisa Joventut vs. Surne Bilbao
Jornada 6, domingo 1 de noviembre de 2026, 12:00 horas
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Surne Bilbao vs. Kosner Baskonia
Jornada 9, domingo 22 de noviembre de 2026, 12:00 horas
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Kosner Baskonia vs. Monbus Obradoiro
Jornada 11, martes 8 de diciembre de 2026, 12:00 horas
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Kosner Baskonia vs. Río Breogán
Jornada 14, domingo 27 de diciembre de 2026, 12:00 horas
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Surne Bilbao vs. Asisa Joventut
Jornada 18, domingo 17 de enero de 2027, 12:00 horas
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FC Barcelona vs. Surne Bilbao
Jornada 23, domingo 7 de marzo de 2027, 12:00 horas
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Kosner Baskonia vs. Casademont Zaragoza
Jornada 26, domingo 28 de marzo de 2027, 12:00 horas
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MoraBanc Andorra vs. Surne Bilbao
Jornada 27, domingo 4 de abril de 2027, 12:00 horas
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FIATC Girona vs. Kosner Baskonia
Jornada 29, domingo 18 de abril de 2027, 12:00 horas
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