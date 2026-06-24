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El Valencia Basket arrolla al Barça y se proclama campeón (84-108)

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18:00 - 20:00
El Valencia Basket posa con el trofeo que le acredita como campeón en el Palau Blaugrana. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Valentzia Basketek Barçari irabazi dio, eta Endesa Ligako txapelduna da (84-108)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Valencia Basket se ha proclamado campeón de la Liga Endesa por segunda vez en su historia tras arrollar al Barça en el cuarto partido de la final, disputado en el Palau Blaugrana, con la enésima exhibición ofensiva de la temporada. El dominicano Jean Montero ha sido elegido MVP de la final.

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Kosner Baskonia vs. Joventut y Valencia Basket vs. Surne Bilbao, en cuartos de final de los play-offs de la Liga Endesa

El equipo vitoriano comienza los play-offs en el Buesa Arena, este miércoles, 3 de junio, a las 21:00 horas, en tanto que el conjunto bilbaíno se estrena en Valencia, también el miércoles, a las 19:00 horas. El segundo partido de ambas eliminatorias será el viernes, día 5, y, en caso de ser necesario, el tercero se jugaría el domingo, día 7.
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