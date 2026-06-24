El argentino Nico Laprovittola, inteligente e inspirado, ha guiado al Barça en el primer partido de la final de la Liga Endesa, en el que Will Clyburn, certero desde la línea de tres, le ha permitido forzar la prórroga y en el que entre ambos han doblegado (112-113) al Valencia Basket, que se ha quedado sin el factor pista.