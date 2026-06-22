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Montero noquea al Barça y acerca al Valencia al título (80-88)

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BARCELONA, 22/06/2026.- El escolta dominicano del Valencia Basket Jean Montero (d) y el pívot Matt Costello (i) durante el tercer partido de la final de la Liga Endesa que Barcelona y Valencia Basket disputan este lunes en el Palau Blaugrana, en Barcelona. EFE/Quique García
18:00 - 20:00
El escolta dominicano del Valencia Basket Jean Montero y el pívot Matt Costello. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Bartzelona-Valeentzia Basket partidaren laburpena, Endesa-ACB Ligako finalaren hirugarren neurketa
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KIROLAK EITB

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El Valencia Basket, liderado por un magistral Jean Montero (29 puntos), ha noqueado (80-88) este lunes al Barça en el tercer encuentro de la final de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana y se ha acercado al título, que podría ganar si suma otra victoria en el mismo escenario el próximo miércoles o en un hipotético quinto partido en el Roig Arena.

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