IDK Euskotren y Kutxabank Araski se refuerzan con Tate y Mungo, respectivamente
El IDK Euskotren y el Kutxabank Araski se refuerzan con Tate y Mungo, respectivamente, tal y como han anunciado ambos clubes este jueves. Imane Tate llega al club donostiarra desde el Durán Maquinaria Ensino y Julieta Mungo llega al club de Vitoria-Gasteiz desde el Osés Construcción Ardoi. Ambas jugadoras firman con sus respectivos equipos para la temporada 2026-2027.
La jugadora argentina, llega al Kutxabank Araski tras disputar tres temporadas en el Osés Construcción Ardoi. En esta ultima temporada ha vuelto a ser una de las jugadoras mas importantes del equipo navarro, donde ha promediado 12,3 puntos, 6,7 rebotes y 2,1 asistencias en los 32 partidos que ha jugado.
“Es una jugadora que nos da esa polivalencia que tanto nos gusta como filosofía de juego. Tiene buena mano desde la línea de tres y está muy adaptada al estilo de juego de la liga”, asegura Made Urieta, entrenadora de su nuevo equipo.
Imane Tate nueva jugadora del IDK Euskotren; Foto: Durán Maquinaria Ensino
Por su parte, la alero estadounidense ha firmado una gran temporada con el club lucense, en la que ha promediado 13,3 puntos, 3,7 rebotes y 3,8 asistencias jugando 30 minutos por partido. Ahora intentará mantener este rendimiento bajo las órdenes de Azu Muguruza.
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