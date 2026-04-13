La 28ª jornada de la Liga Endesa de baloncesto femenino ha dejado un balance de dos victorias y una derrota para los equipos vascos.

El primero en jugar fue el IDK Euskotren, que recibió la visita de las actuales campeonas de Copa en casa el pasado sábado. A pesar de lo complicado del reto, las donostiarras se impusieron 69-57 al Valencia. Las de Azu Muguruza empezaron por delante en el marcador 16-12, y siguieron aumentando su ventaja para llegar ganando 39-25 al descanso. Mantuvieron esa dinámica también en el tercer parcial, y a pesar de que las valencianas fueron superiores en el último cuarto, no supuso ningún problema para la victoria final de las guipuzcoanas.

El Lointek Gernika ganó con gran diferencia al colista Spar Gran Canaria en Maloste. Sumó su tercera victoria consecutiva, lo que llevó a las gernikarras a lograr la permanencia en la Liga Endesa, a falta de dos jornadas para que acabe la temporada. El conjunto de Lucas Fernández empezó con ventaja desde el primer cuarto y así continuó hasta el final 109-78 final.

Por último, el Kutxabank Araski perdió en su visita al Hozono Global Jairis. Aunque las de Made Urieta lo intentaron hasta el final, el trabajo de las vitorianas no dio el resultado buscado. Empezaron el partido con un parcial de 15-0 en contra, y recortaron la diferencia para acabar el primer cuarto 19-13. Antes del descanso, se acercaron algo más en el marcador, pero no pudieron remontar. El conjunto alavés ocupa la 15ª posición de la tabla, lo que les coloca en una situación delicada.