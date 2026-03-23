IDK Euskotren, único equipo vasco que ha ganado en la 25ª jornada de la Liga Endesa
El equipo donostiarra ha vencido al Baxi Ferrol, mientras que el Kutxabank Araski y el Lointek Gernika han acabado con derrota.
El IDK Euskotren ganó este fin de semana al Baxi Ferrol en el partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Endesa (67-51) en el Gasca, mientras que los otros dos equipos vascos perdieron: el Kutxabank Araski finalizó 80-72 en casa del Estudiantes y el Lointek Gernika tampoco pudo derrotar al Estepona en casa (76-81).
El domingo el IDK Euskotren logró una importante victoria, dominada desde el principio por las de Azu Muguruza, entre las que destaca el gran trabajo de Ejim, con 20 puntos, 8 rebotes y 32 puntos de valoración. Con el de ayer, llevan once partidos de liga ganados en la Liga esta temporada.
Por su parte, el Kutxabank Araski no pudo con el Estudiantes a pesar de que el equipo de Made Urieta logró poner en apuros a su rival. Al principio, la situación no les fue nada favorable, al ir perdiendo por 20 puntos de diferencia y llegaron a acortar distancias. Las vitorianas siguen de momento fuera de los puestos de descenso, pero empatadas a puntos con el Joventut y el Lointek.
El equipo vizcaíno también terminó la jornada del domingo con derrota en Maloste al no poder vencer a Estepona: 76-81. El primer cuarto dejó el choque prácticamente sentenciado, porque empezaron perdiendo 13-30. Después, las gernikarras no fueron capaces de remontar el resultado, a pesar de encontrar su ritmo en el último cuarto.
