Jornada 25
IDK Euskotren, único equipo vasco que ha ganado en la 25ª jornada de la Liga Endesa

El equipo donostiarra ha vencido al Baxi Ferrol, mientras que el Kutxabank Araski y el Lointek Gernika han acabado con derrota.

Euskaraz irakurri: IDK Euskotren izan da Endesa Ligaren 25. jardunaldian irabazi duen euskal talde bakarra
El IDK Euskotren ganó este fin de semana al Baxi Ferrol en el partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Endesa (67-51) en el Gasca, mientras que los otros dos equipos vascos perdieron: el Kutxabank Araski finalizó 80-72 en casa del Estudiantes y el Lointek Gernika tampoco pudo derrotar al Estepona en casa (76-81).

El domingo el IDK Euskotren logró una importante victoria, dominada desde el principio por las de Azu Muguruza, entre las que destaca el gran trabajo de Ejim,  con 20 puntos, 8 rebotes y 32 puntos de valoración. Con el de ayer, llevan once partidos de liga ganados en la Liga esta temporada. 

Por su parte, el Kutxabank Araski no pudo con el Estudiantes a pesar de que el equipo de Made Urieta logró poner en apuros a su rival. Al principio, la situación no les fue nada favorable, al ir perdiendo por 20 puntos de diferencia y llegaron a acortar distancias. Las vitorianas siguen de momento fuera de los puestos de descenso, pero empatadas a puntos con el Joventut y el Lointek.  

El equipo vizcaíno también terminó la jornada del domingo con derrota en Maloste al no poder vencer a Estepona: 76-81. El primer cuarto dejó el choque prácticamente sentenciado, porque empezaron perdiendo 13-30. Después, las gernikarras no fueron capaces de remontar el resultado, a pesar de encontrar su ritmo en el último cuarto.  

 

