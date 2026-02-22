El Lointek Gernika se impone con autoridad al Kutxabank Araski en el derbi vasco
Las de Lucas Fernández han vencido por 93-61 al Kutxabank Araski en el derbi vasco de la vigésima segunda jornada disputado en el polideportivo de Maloste, mientras que el IDK Euskotren ha sumado una contundente victoria ante el Cadi La Seu (42-77).
En el derbi vasco de la Liga Femenina Endesa disputado este domingo 22 de febrero de 2026 en el pabellón de Maloste, Lointek Gernika Bizkaia ha impuesto su superioridad sobre Kutxabank Araski, logrando una victoria contundente por 93–61.
Desde el inicio, el encuentro ha mostrado un ritmo alto con alternativas en el marcador, pero tras el primer cuarto (21-19), las locales han comenzado a marcar distancias en el segundo periodo con varios triples que han roto el ritmo visitante.
El equipo de Lucas Fernández ha controlado el rebote y ha encontrado buenas opciones ofensivas, desactivando las intenciones de remontada de Araski, que solo ha mostrado resistencia en momentos aislados del primer acto.
La ventaja local se ha ampliado paulatinamente hasta el resultado final, con una diferencia de 32 puntos.
Con este triunfo, el Lointek Gernika suma una victoria clave ante un rival directo, reafirmándose en la parte media de la tabla y dejando a Araski con la necesidad de recuperar sensaciones en las próximas jornadas.
El IDK Euskotren vence al Cadi La Seu (42-77)
El IDK Euskotren ha logrado una contundente victoria ante el Cadi La Seu (42-77). El equipo donostiarra ha tomado el control del choque desde el principio, imponiendo un ritmo fuerte y mostrando una sólida defensa.
Desde el mismo primer cuarto el IDK ha abierto una brecha abismal que ha ido creciendo a medida que avanzaba, siendo el trabajo en equipo y la intensidad las claves principales de la victoria.
