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Lopez-Arosteguik Valentzia Basket utziko du bost denboraldiren ostean

Getxoztarra 2021ean iritsi zen Valentziara, Badalonako Joventut taldea utzita, eta 253 partida ofizial jokatuta esango dio agur talde valentziarrari.

(Foto de ARCHIVO) January 18, 2026, Madrid, Madrid, Spain: XABI LOPEZ AROSTEGUI of Valencia Basket in accion during the sixteenth round of the ENDESA LEAGUE regular season between REAL MADRID and VALENCIA BASKET at the Movistar Arena on January 18, 2026, in Madrid, Spain. Europa Press/Contacto/Oscar Manuel Sanchez 18/1/2026
Xabier Lopez-Arostegui Valentziarekin. Argazkia: Europa Press
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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Xabi Lopez-Arostegui euskal jokalariak eta Valentzia Basketek 2027ra arte lotzen zituen kontratua etetea erabaki dute, eta kluba utziko du bost denboraldiren ostean, klubak larunbat honetan baieztatu duenez.

Getxoztarra 2021ean iritsi zen Valentziara, Badalonako Joventut taldea utzita, eta 253 partida ofizial jokatuta esango dio agur talde valentziarrari.

Martxoaren 14an eragindako giharretako lesio batek eta apirilean taldera itzuli zenean berriro min hartu izanak minuturik gabe utzi dute denboraldi honetan. Jokatu ahal izan dituen 27 partidetan, Lopez-Arosteguik 4,4 puntu, 3,1 errebote eta 5,4 balorazioko kreditu lortu ditu batez beste partida bakoitzeko.

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