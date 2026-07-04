Lopez-Arosteguik Valentzia Basket utziko du bost denboraldiren ostean
Getxoztarra 2021ean iritsi zen Valentziara, Badalonako Joventut taldea utzita, eta 253 partida ofizial jokatuta esango dio agur talde valentziarrari.
Xabi Lopez-Arostegui euskal jokalariak eta Valentzia Basketek 2027ra arte lotzen zituen kontratua etetea erabaki dute, eta kluba utziko du bost denboraldiren ostean, klubak larunbat honetan baieztatu duenez.
Getxoztarra 2021ean iritsi zen Valentziara, Badalonako Joventut taldea utzita, eta 253 partida ofizial jokatuta esango dio agur talde valentziarrari.
Martxoaren 14an eragindako giharretako lesio batek eta apirilean taldera itzuli zenean berriro min hartu izanak minuturik gabe utzi dute denboraldi honetan. Jokatu ahal izan dituen 27 partidetan, Lopez-Arosteguik 4,4 puntu, 3,1 errebote eta 5,4 balorazioko kreditu lortu ditu batez beste partida bakoitzeko.
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