López-Arostegui rescinde su contrato y abandona el Valencia Basket tras cinco temporadas

El jugador exterior vasco Xabi López-Arostegui y el Valencia Basket han acordado la rescisión del contrato que les unía hasta 2027 y abandona el club tras cinco campañas, según ha confirmado la entidad este sábado.

López-Arostegui, que llegó al Valencia Basket en 2021 tras abandonar el Joventut de Badalona, se despide del conjunto valenciano con 253 partidos oficiales. Durante esta temporada solo ha disputado 27 partidos.

Una lesión muscular producida el 14 de marzo y una posterior recaída cuando ya se reincorporó al grupo en abril lo dejaron sin minutos en lo que resta de temporada. En esos 27 partidos, López-Arostegui promedió 4,4 puntos, 3,1 rebotes y 5,4 créditos de valoración por encuentro.