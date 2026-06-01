Ibon Navarro no seguirá entrenando al Unicaja la próxima temporada
El entrenador vitoriano del Unicaja, Ibon Navarro, ha comunicado al club malagueño que no seguirá al frente de su plantilla la próxima temporada, a pesar de tener una campaña más de contrato.
Ambas partes tendrán que llegar a un acuerdo, ya que tiene una cláusula de rescisión cercana a los 400.000 mil euros, han informado este domingo fuentes próximas al Unicaja.
El entrenador alavés dejará el equipo malagueño, tras cuatro temporadas y media, como el técnico que más títulos ha conseguido (7) y más victorias (180) en la historia del club.
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