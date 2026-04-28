Moncho Monsalve saskibaloiko jokalari eta entrenatzaile ohia hil da, 81 urte zituela

Medina del Campokoa (Valladolid) jaiotzez, baina adopzioz donostiarra, Monsalve, 2024tik, Espainiako saskibaloiko Ospe Saloiko kide zen, entrenatzaileen sailean.

Moncho Monsalve
Moncho Monsalve; Argazkia: FEB
E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Moncho Monsalve saskibaloiko jokalari eta entrenatzaile ohia hil da, astearte honetan, 81 urterekin. Medina del Campokoa (Valladolid) jaiotzez, baina  adopzioz donostiarra, Monsalve, 2024tik Espainiako saskibaloiko Ospe Saloiko kide zen, entrenatzaileen sailean.

Moncho Monsalve Real Madril eta Espainiako selekzioan nabarmendu zen jokalari moduan, azken honekin hiru aldiz jokatu zuen Europako Txapelketa eta behin Munduko Txapelketa. 1972an, entrenatzaile ibilbidea hasi zuen, eta horrela, FC Bartzelona, Cantabria Lobos, Zaragoza, Murtzia eta Granada zuzendu zituen, beste batzuen artean; gainera, Marokoko, Dominikar Errepublikako eta Brasileko hautatzailea izan zen. 

