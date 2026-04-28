Fallece el exjugador y exentrenador de baloncesto Moncho Monsalve, a los 81 años
El exjugador y exentrenador de baloncesto Moncho Monsalve ha fallecido este martes a los 81 años. Natural de Medina del Campo (Valladolid), pero donostiarra de adopción, Monsalve era, desde 2024, miembro del Salón de la Fama del baloncesto español, en el apartado de entrenadores.
Moncho Monsalve destacó como jugador en el Real Madrid y en la selección de España, con la que jugó tres veces el Campeonato de Europa y un Campeonato del Mundo. En 1972, comenzó su carrera como entrenador, que lo llevó a dirigir, entre otros, al FC Barcelona, al Cantabria Lobos, al Zaragoza, al Murcia y al Granada; además, fue seleccionador de Marruecos, de República Dominicana y de Brasil.
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