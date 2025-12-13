Euroliga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Pablo Laso, Anadolu Efes taldeko entrenatzaile berria 2027ra arte

Bere azken denboraldian Baskoniaren buru izan ostean, gasteiztarrak bi aldiz Euroligako txapeldun izan denaren gidaritza hartuko du.

Pablo Laso, nuevo entrenador del Anadolu EFEs
Pablo Laso. Argazkia: Anadolu EFEs
author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Anadolu Efes taldeak larunbat honetan baieztatu duenez, Pablo Laso gasteiztarra entrenatzaile berria izango da 2026/2027 denboraldiaren amaierara arte, Igor Koskoven erreleboa hartuta.

Horrela, entrenatzaileak Espainiatik kanpoko bigarren abenturari ekingo dio, 2023/2024 denboraldian Bayern Munich entrenatu ondoren.

Bere azken denboraldian Baskoniaren buru izan ostean, gasteiztarrak bi aldiz Euroligako txapeldun izan denaren kargua hartuko du.

Istanbulen Vincent Poirier pibot frantziarra eta Nick Weiler-Babb joko-antolatzaile alemaniarra izango dira, besteak beste, Lasok dagoeneko entrenatu dituen jokalariak.

Saskibaloia Pablo Laso Euroliga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X