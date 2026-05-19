Endesa Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Gonzalo Garcia de Vitoria bilbotarrak ordezkatuko du Joan Plaza Casademont Zaragozaren entrenatzaile moduan, Endesa Ligan

Aragoiko taldeak, txapelketan oraindik hiru partida jokatu behar dituena, sailkapenaren hamaseigarren postuan dago, bederatzi garaipenekin, jaitsierako postuan dagoen MoraBanc Andorrak dauzkan berdinak. Garcia de Vitoria Casademont Zaragozako entrenatzailearen laguntzailea zen orain arte.

Joan Plaza (Zaragoza)
Joan Plazaren artxiboko irudia; Argazkia: EFE
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gonzalo Garcia de Vitoria, Endesa Ligako, Casademont Zaragozaren entrenatzailea izendatu dute, Joan Plaza ordezkatzeko.

Talde aragoiarrak, txapelketan oraindik hiru partida jokatu behar dituena, sailkapenaren hamaseigarren postuan dago, bederatzi garaipenekin, jaitsierako postuan dagoen Mora Banc Andorrak dauzkan berdinak.

Garcia de Vitoria Casademont Zaragozako entrenatzailearen laguntzailea zen orain arte.

Saskibaloia ACB Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X