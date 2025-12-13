Pablo Laso, nuevo entrenador del Anadolu Efes hasta 2027
El Anadolu Efes ha confirmado este sábado la llegada del vitoriano Pablo Laso como nuevo entrenador del club hasta el final de la temporada 2026/2027, como relevo de Igor Koskov.
El técnico emprende así su segunda aventura fuera de España, después de entrenar al Bayern de Múnich en la temporada 2023/2024, en el que fue su segundo equipo tras salir del Real Madrid.
Tras pasar la última campaña al frente del Baskonia, el vitoriano asume el cargo del dos veces campeón de la Euroliga.
En Estambul se reencontrá con viejos conocidos como el pívot francés Vincent Poirier, con el que coincidió en el Real Madrid, o el base alemán Nick Weiler-Babb, al que dirigió en el Bayern de Múnich.
