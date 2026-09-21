¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Ihart Arakistain: “Jugando un bonito partido en la final, nos podemos llevar la txapela a casa”
Ihart Arakistain y Maia Goikoetxea serán las segundas finalistas de la Final Four de la Jai Alai League femenina, tras derrotar en tres juegos a Maite y Frida (15-6, 11-15 y 5-4). Las ganadoras jugarán la final contra Elaia-Arai.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Las parejas Erkiaga-Gorka e Ihart-Maia logran el pase a la gran final de la Final Four
EN DIRECTO
Hace min.
Elaia: “Hemos conseguido la victoria, pero no creo que haya sido nuestro mejor partido"
EN DIRECTO
Hace min.
Barandika-Basque y Elaia-Arai jugarán la gran final de la Final Four
EN DIRECTO
Hace min.
Barandika: “Todavía nos queda el partido más difícil, la final"
EN DIRECTO
Hace min.
Final Four de la Jai Alai League, a partir del 14 de septiembre
EN DIRECTO
Hace min.
Johan Sorozabal logra el último billete para disputar la fase final de la Jai Alai League
EN DIRECTO
Hace min.
El Master Series de Lekeitio, 22 y 28 de agosto, en Santi Brouard
EN DIRECTO
Hace min.
Barandika y Manci se llevan las txapelas del Gernika Grand Slam
EN DIRECTO
Hace min.
Barandika y Oyhenard ganan el 4 Master de San Juan de Luz
Cargar más