FINAL 4 - SEGUNDAS SEMIFINALES
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Ihart Arakistain: “Jugando un bonito partido en la final, nos podemos llevar la txapela a casa”

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Maia-Ihart adierazpenak
18:00 - 20:00

Maia e Ihart tras ganar la segunda semifinal de Final 4. Imagen: ERAMAN!

Euskaraz irakurri: Ihart Arakistain: “Finalean partida polit bat jokatuta, txapela eraman dezakegu etxera”
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Ihart Arakistain y Maia Goikoetxea serán las segundas finalistas de la Final Four de la Jai Alai League femenina, tras derrotar en tres juegos a Maite y Frida (15-6, 11-15 y 5-4). Las ganadoras jugarán la final contra Elaia-Arai.

Jai Alai League Mujeres deportistas Pelota Cesta punta

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