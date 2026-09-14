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Elaia: “Hemos conseguido la victoria, pero no creo que haya sido nuestro mejor partido"

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Elaia-Arai-Jai-Alai-Leagueko-finalerdia
18:00 - 20:00
Elaia y Arai, tras lograr el pase a la gran final. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Elaia-Arai vs Lur-Oaia Jai Alai Leagueko finalerdiaren azken tantoa eta irabazleen adierazpenak
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Última actualización

Elaia Gogenola y Arai Lejardi han logrado en la primera semifinal de la Final Four de la Jai Alai League tras ganar en dos sets a Lur Lejardi y Oaia Otaño (15-7 y 15-11).

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Barandika eta Oyhenard
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Barandika y Oyhenard ganan el 4 Master de San Juan de Luz

En cesta punta, Barandika y Oyhenard han ganado la final del 4 Master de San Juan de Luz. Han necesitado el tercer juego para vencer a Erkiaga y Basque. En el primero, 15-13, han dominado los de Ispaster y Bidarte. El segundo, 13-15, ha sido para el gernikarra y el de San Juan de Luz. En el decisivo, 1-5, han dominado Barandika y Oyhenard. El delantero de Gernika está en racha; se ha embolsado 11 de sus últimos 12 partidos.

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