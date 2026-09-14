Barandika: “Todavía nos queda el partido más difícil, la final"
Barandika y Basque han logrado la victoria en la primera semifinal de la Final Four de la Jai Alai League tras ganar en dos sets (15-11 y 15-7) a Johan y Manci en el partido disputado en el frontón Carmelo Balda de Donostia-San Sebastián.
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Final Four de la Jai Alai League, a partir del 14 de septiembre
El frontón Karmelo Balda ha acogido este miércoles la presentación de la Final Four de la Jai Alai League. Se jugará los próximos tres lunes. En categoría femenina, competirán Elaia-Arai, Maite-Frida, Ihart-Maia y Lur-Oaia, mientras que en categoría masculina, Barandika-Basque, Erkiaga-Gorka, Urreisti-Lekerika y Johan-Manci.
Johan Sorozabal logra el último billete para disputar la fase final de la Jai Alai League
Johan Sorozabal se ha hecho con el último billete que da acceso a la final a cuatro de la Jai Alai League que se disputará a partir del próximo día 14 en Donostia.
El Master Series de Lekeitio, 22 y 28 de agosto, en Santi Brouard
El frontón Santi Brouard está listo para acoger el Masters Series de Lekeitio. En esta ocasión competirán Erkiaga-Lekerika, Goitia-Atain, Laduche-Manci y Goixerri-Salegi. Las semifinales se disputarán el 22 de agosto y la final será el día 28.
Barandika y Manci se llevan las txapelas del Gernika Grand Slam
Final igualada hasta el último tanto, tercer set, 4-4 y Barandika y Manci han sumado el tanto definitivo para hacerse con la txapela. En el primer set se han impuesto por 15-10, Erkiaga y Unda han respondido con 9-15 en el segundo y el tercero se ha decidido en el último tanto.
Barandika y Oyhenard ganan el 4 Master de San Juan de Luz
En cesta punta, Barandika y Oyhenard han ganado la final del 4 Master de San Juan de Luz. Han necesitado el tercer juego para vencer a Erkiaga y Basque. En el primero, 15-13, han dominado los de Ispaster y Bidarte. El segundo, 13-15, ha sido para el gernikarra y el de San Juan de Luz. En el decisivo, 1-5, han dominado Barandika y Oyhenard. El delantero de Gernika está en racha; se ha embolsado 11 de sus últimos 12 partidos.
Barandika y Oyhenard logran el billete para la final del Master 4 de San Juan de Luz
Han derrotado a Jean Olharan y Gorka Sorozabal en dos sets. El primero fue ajustado (15-14). En el segundo, con mayor margen, Barandika y Oyhenard vencieron por 15-9. Este jueves disputarán la final frente a Erkiaga y Basque.
Clement Garcia y Jérôme Portet ganan el Master 3, en San Juan de Luz
En la final, jugada este martes, han ganado a Ludovic Laduche y Théo Laborde, en dos sets, por 15-10 y 15-11.
Barandika y Manci, primeros finalistas del Grand Slam de Gernika
Barandika y Manci son los primeros finalistas del Grand Slam de Gernika después de remontar a Goitia y Basque (14-15 / 15-15 / 5-1). El próximo sábado se jugará la segunda semifinal, y la gran final será en San Roque, el 16 de agosto.
Urreisti sufre una rotura de fibras en su bíceps derecho y estará dos o tres semanas fuera de los frontones
El puntista de Mutriku se lesionó el pasado sábado en la primera jornada del Grand Slam de Gernika y se espera que reaparezca a principios de agosto.