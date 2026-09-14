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Barandika: “Todavía nos queda el partido más difícil, la final"

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Barandika-Basque-vs-Johan-Manci-Jai-Alai-league-final-four
18:00 - 20:00

Barandika y Basque, tras lograr el pase a la gran final. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Barandika-Basque vs Johan-Manci Jai Alai Leagueko finalaurrekoaren azken tantoa eta irabazleen adierazpenak
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Última actualización

Barandika y Basque han logrado la victoria en la primera semifinal de la Final Four de la Jai Alai League tras ganar en dos sets (15-11 y 15-7) a Johan y Manci en el partido disputado en el frontón Carmelo Balda de Donostia-San Sebastián.

Jai Alai League Xabier Barandika Johan Sorozabal Mikel Mancisidor Pelota Cesta punta Thibault Basque

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