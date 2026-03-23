Euskotren Winter Series
Erika-Frida bikotea, txapeldun, Helena eta Arai finalean hiru jokotan mendean hartuta

Markinarrak eta zumaiarrak iazko txapeldunei 15-8, 4-15 eta 5-2 irabazi diete. Lau Winterretik hiru jokatu ditu Erikak, eta hirurak irabazi. Fridarentzat, ordea, txapelketan lehen garaipena da.
Finaleko tantoetako bat. Irudia: EITB
E. L. H. | EITB

Erika Mugartegik eta Frida Watkinsek hiru jokotan (15-8, 4-15 eta 5-2) mendean hartu dituzte iazko txapeldunak, Helena Barrenetxea eta Arai Lejardi, Euskotren Winter Serieseko finalean, Durangoko Ezkurdi pilotalekuan. Honenbestez, Markina-Xemeingo aurrelaria eta Zumaiako atzelaria dira txapeldun berriak. Lau Winterretik hiru jokatu ditu Erikak, eta hirurak irabazi. Fridarentzat, ordea, lehen txapela da.

Erikak bere hirugarren txapela lortu du, eta Fridak aurrenekoa

Final hasiera parekatua izan da. Bi aurrelariek ez zuten elkar ikusi nahi eta jokoa atzean kargatu dute. Erikak eta Fridak pilota biziagoa aprobetxatzeko asmoa zuten, Helenak eta Araik motelagoa ateratzen zuten bitartean. Tentsioa nabaritzen zen neurketaren hasieran. Erika eta Frida atsedenaldira 8-6 aurretik joan dira markagailuan, eta bueltan beste bi tanto egin dituzte jarraian. Markina-Xemeingo aurrelariak gehiago agindu du, eta Zumaiako atzelaria sendo aritu da. Aurkariek beste bi tanto egin dituzte (11-8), baina iazko txapeldunek amore eman behar izan dute, Erika eta Frida 11. tantotik zuzenean 15.era joan baitira (15-8).

Bigarren jokoan, finalaren joera erabat iraultzea lortu dute txapeldunek. Aurrelari durangarrak eta atzelari markinarrak Erikaren jokoa desaktibatzen asmatu dute, eta Frida nekarazten saiatu dira. Horrela, jokoa 0-4ko partzialarekin hasi dute pilota aldatuta. Araik urrunetik botatako bi pareta bikain batekin 2-6koa jarri du markagailuan, eta atsedenaldira 3-8 aurretik joan dira txapeldunak. Erika erreakzionatzen saiatu da, eta 4-10ekoa egin du bi pareta on batekin. Baina jokoko tantorik borrokatuenean Fridak ez du pilota saskiratu, eta aurkariek 4-12koa egin dute. Ondoren, zuzenean 15. tantora joan dira, hirugarren jokoa behartuz.

Hirugarren joko erabakigarrian, Erika nagusi izan da. Horrela, aurrelari markinarra eta atzelari zumaiarra 2-0 eta 3-1 jarri dira aurretik . Hala ere, txapeldunek ez dute etsi eta 3-2ko egin dute. Baina Erika ez zen amore emateko prest, eta bere legea inposatu du kantxa osoan (5-2).

Erika: "Hirugarren jokora bigarrena galduta iritsi gara; nahiko gaizki egia esan, baina zerotik hasi gara"

Erkiaga-Atain, Ezkurdi Master Serieseko txapeldun

Ondoren, Aritz Erkiaga eta Gorka Mugartegi Atain Ezkurdi Master Serieseko finalean nagusitu dira hiru jokotan (15-11, 12-15 eta 5-1), Eñaut Urreisti eta Unai Lekerikaren aurrean.

bideoa: Erika-Frida vs Helena-Arai Euskotren Winter Series 2026 finalaren azken tantoa eta sari banaketa
Bideoa: Erika Mugartegi eta Frida Watkins Euskotren Winter Series 2026 txapelketako txapeldunei elkarrizketa
Euskotren Winter Series Emakume kirolariak Pilota Zesta-punta

