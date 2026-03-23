Erika-Frida bikotea, txapeldun, Helena eta Arai finalean hiru jokotan mendean hartuta
Erika Mugartegik eta Frida Watkinsek hiru jokotan (15-8, 4-15 eta 5-2) mendean hartu dituzte iazko txapeldunak, Helena Barrenetxea eta Arai Lejardi, Euskotren Winter Serieseko finalean, Durangoko Ezkurdi pilotalekuan. Honenbestez, Markina-Xemeingo aurrelaria eta Zumaiako atzelaria dira txapeldun berriak. Lau Winterretik hiru jokatu ditu Erikak, eta hirurak irabazi. Fridarentzat, ordea, lehen txapela da.
Final hasiera parekatua izan da. Bi aurrelariek ez zuten elkar ikusi nahi eta jokoa atzean kargatu dute. Erikak eta Fridak pilota biziagoa aprobetxatzeko asmoa zuten, Helenak eta Araik motelagoa ateratzen zuten bitartean. Tentsioa nabaritzen zen neurketaren hasieran. Erika eta Frida atsedenaldira 8-6 aurretik joan dira markagailuan, eta bueltan beste bi tanto egin dituzte jarraian. Markina-Xemeingo aurrelariak gehiago agindu du, eta Zumaiako atzelaria sendo aritu da. Aurkariek beste bi tanto egin dituzte (11-8), baina iazko txapeldunek amore eman behar izan dute, Erika eta Frida 11. tantotik zuzenean 15.era joan baitira (15-8).
Bigarren jokoan, finalaren joera erabat iraultzea lortu dute txapeldunek. Aurrelari durangarrak eta atzelari markinarrak Erikaren jokoa desaktibatzen asmatu dute, eta Frida nekarazten saiatu dira. Horrela, jokoa 0-4ko partzialarekin hasi dute pilota aldatuta. Araik urrunetik botatako bi pareta bikain batekin 2-6koa jarri du markagailuan, eta atsedenaldira 3-8 aurretik joan dira txapeldunak. Erika erreakzionatzen saiatu da, eta 4-10ekoa egin du bi pareta on batekin. Baina jokoko tantorik borrokatuenean Fridak ez du pilota saskiratu, eta aurkariek 4-12koa egin dute. Ondoren, zuzenean 15. tantora joan dira, hirugarren jokoa behartuz.
Hirugarren joko erabakigarrian, Erika nagusi izan da. Horrela, aurrelari markinarra eta atzelari zumaiarra 2-0 eta 3-1 jarri dira aurretik . Hala ere, txapeldunek ez dute etsi eta 3-2ko egin dute. Baina Erika ez zen amore emateko prest, eta bere legea inposatu du kantxa osoan (5-2).
Erkiaga-Atain, Ezkurdi Master Serieseko txapeldun
Ondoren, Aritz Erkiaga eta Gorka Mugartegi Atain Ezkurdi Master Serieseko finalean nagusitu dira hiru jokotan (15-11, 12-15 eta 5-1), Eñaut Urreisti eta Unai Lekerikaren aurrean.
Zure interesekoa izan daiteke
Helena eta Arai txapeldunak finalean izango dira berriro, Ihart-Maia bikotea bi jokotan garaitu ondoren
Lehen joko parekatuan azken txanpan aurrea hartzea eta nagusitzea lortu dute iazko txapeldunek (13-15). Bigarrenean, aldiz, Araik eskuinaz agindu du, eta aise irabazi dute jokoa (6-15).
Arai Lejardi: “Aldeaz hasi gara eta horrek konfiantza ematen dizu”
Helena Barrenetxea eta Arai Lejardi Euskotren Winter Serieseko finalean sartu dira Ihar Arakistain eta Maia Goikoetxea bi jokotan garaituta (13-15 eta 6-15). Hortaz, Helena-Arai vs Erika-Frida izango da 2026ko Euskotren Ligako finaleko norgehiagoka.
Elaia-Eneritz vs Erika-Frida finalerdiko hiru tanto onenak
Elaia-Eneritz vs Erika-Frida partida jokatu zen atzo Durangon, Euskotren Winter Serieseko finalerdietako lehen partida. Erika Mugartegik eta Elaia Gogenolak egin zituzten norgehiagokako tanto onenak, gozatu!
Elaia-Eneritz vs Erika-Frida finalerdiaren azken tantoa eta irabazleen adierazpenak
Erikak eta Fridak hiru jokotan (15-6, 8-15 eta 3-5) hartu dituzte mendean Elaia eta Eneritz Euskotren Winter Series txapelketako finalerdietan. Horrenbestez, Erikak eta Fridak finalerako txartela lortu dute.
Erikak eta Fridak finalerako txartela lortu dute, Elaiari eta Eneritzi hiru jokotan irabazita
Bikote garailea 15-6, 8-15 eta 3-5 nagusitu da txapelketako finalerdietan, Durangoko Ezkurdi pilotalekuan jokatutako neurketan. Halaber, Ezkurdi Master Seriesen, Erkiagak eta Atainek lortu dute finalerako sailkatzea.
Ihart-Maia eta Erika-Frida bikoteek finalerdietarako txartela lortu dute
Lehenengoek hiru jokotan hartu dituzte mendean Maite eta Oaia, eta Helena-Arai bikotea izango dute aurkari finalerdietan, martxoaren 16an. Bigarren partidan, Erikak eta Fridak Lur-Maialen bikotea kanporatu dute bi jokotan irabazita. Elaia eta Eneritz izango dituzte aurkari datorren astelehenean.
Sei bikote arituko dira 2026ko Euskotren Women Winter Seriesen, martxoaren 2tik 23ra bitartean
Maite-Oaia, Ihart-Maia, Erika-Frida, Lur-Maialen, Elaia-Eneritz eta Helena-Arai izango dira txapelketako laugarren ekitaldian, Durangon. Halaber, Ezkurdi Jai Alai Master Seriesen, Erkiaga-Atain, Laduche-Manci, Olharan-Zabala eta Urreisti-Lekerika arituko dira txapelen bila.