Euskotren Winter Series
Elaia-Eneritz vs Erika-Frida finalerdiaren azken tantoa eta irabazleen adierazpenak

Elaia-Eneritz-vs-Erika-Frida-Winter-Series-finalerdia
18:00 - 20:00
Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Erikak eta Fridak hiru jokotan (15-6, 8-15 eta 3-5) hartu dituzte mendean Elaia eta Eneritz Euskotren Winter Series txapelketako finalerdietan. Honenbestez, Erikak eta Fridak finalerako txartela lortu dute.

Erikak eta Fridak Euskotren Winter Series finalerako txartela lortu dute, Elaia eta Eneritzi hiru jokotan irabazita
Euskotren Winter Series Emakume kirolariak Pilota Zesta-punta

