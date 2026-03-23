Euskotren Winter Series
Erikak bere hirugarren txapela lortu du, eta Fridak aurrenekoa

Euskotren-Winter-Series-finala
18:00 - 20:00
Erika eta Frida, Winter Serieseko txapeldunak. Irudia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Erika Mugartegik eta Frida Watkinsek hiru jokotan (15-8, 4-15 eta 5-2) mendean hartu dituzte iazko txapeldunak, Helena Barrenetxea eta Arai Lejardi, Euskotren Winter Serieseko finalean, Durangoko Ezkurdi pilotalekuan. Gainera, Erikak jokalari onenaren saria jaso du EITBren eskutik.

Euskotren Winter Series Pilota Zesta-punta Emakume kirolariak

