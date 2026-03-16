Euskotren Winter Series
Helena eta Arai txapeldunak finalean izango dira berriro, Ihart-Maia bikotea bi jokotan garaitu ondoren

Lehen joko parekatuan azken txanpan aurrea hartzea eta nagusitzea lortu dute iazko txapeldunek (13-15). Bigarrenean, aldiz, Araik bere eskuinarekin agindu du, eta aise irabazi dute jokoa (6-15).
Arai pilota jaurtitzeko gertu, finalerdian zehar. Argazkia: Eraman

E. L. H. | EITB

Helena Barrenetxeak eta Arai Lejardik bi jokotan (13-15 eta 6-15) mendean hartu dituzte Ihart Arakistain eta Maia Goikoetxea Durangoko Ezkurdi pilotalekuan jokatutako Euskotren Winter Series txapelketako bigarren finalerdian. Honenbestez, iazko txapeldunek finalerako txartela lortu dute. Erika Mugartegi eta Frida Watkins izango dituzte aurkari hilaren 23ko final handian.

Arai Lejardi eta Helena Barrenetxea Euskotren Winter Serieseko finalerdia irabaz berritan.
Lehen joko bikaina jokatu dute bi bikoteek. Ihartek eta Maiak ederki eutsi diete iazko txapeldunei, eta aurreneko partzial borrokatua eta estua izan da. Lehen joko parekatu eta ikusgarrian, Helenak eta Araik ezin izan dute markagailuan aurrea hartu azken txanpara arte. Aurkariek min egin diete pilota motelarekin, eta deseroso izan dira kantxan. Hala ere, asko sufrituta izan da bada ere, jokoaren amaieran gehiago asmatu eta garaile ateratzea lortu dute faboritoek (13-15).

Bigarren jokoan, neurketa zeharo aldatu da, bikote txapeldunak pilota biziagoa aurkitu du, eta harekin min ikaragarria egin du Araik, bere eskuin bikainarekin. Atzelari txapeldunak joko osoan zehar agindu du, eta bi aurkariak dantzan ibili ditu, ezinean. Horrela, Helenak eta Araik abantaila ederra hartu dute joko hasieran, eta norgehiagoka ia erabakita utzi dute. Jokoaren atsedenalditik bueltan Ihartek eta Maiak susperraldi txiki bai izan dute, baina markagailua zertxobait itxuratzeko baino ez du balio izan (6-15).

Urreisti eta Lekerika, Ezkurdi Master Serieseko finalean

Bestalde, Eñaut Urreistik eta Unai Lekerikak Jean Olharani eta Jon Zabalari bi jokotan (8-15 eta 11-15) irabazi diete Durangoko Ezkurdi Master Serieseko bigarren finalerdian, eta finalerako txartela lortu dute. Aritz Erkiaga eta Gorka Mugartegi Atain izango dituzte aurkari finalean.

Eñaut Urreisti izan da Ezkurdiko finalaurrekoan protagonista. Gipuzkoarrak partida ona jokatu zuen pasaden ostiralean Gasteizen eta momentu on horri segida eman dio gaur Durangon. Tanto asko bukatu ditu aurrean eta Olharanen erremate ugari saskiratu ditu, ondoren kontraerasoan tantuak eginez. Lekerikak atzean seguru eutsi dio eta bikote horiak Olharanek eta Zabalak baino gehiago jokatu du gaur. 

Erikak eta Fridak finalerako txartela lortu dute, Elaiari eta Eneritzi hiru jokotan irabazita
Euskotren Winter Series Pilota Zesta-punta

