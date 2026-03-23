Erika y Frida, campeonas tras derrotar en tres juegos a Helena y Arai en la final
La delantera markinarra y la zaguera zumaiarra han ganado a las campeonas del año pasado por 15-8, 4-15 y 5-2. Erika ha jugado tres de los cuatro Winter disputados hasta la fecha y ha ganado los tres. Para Frida, sin embargo, es la primera txapela en el torneo.
Erika Mugartegi y Frida Watkins han derrotado en tres juegos (15-8, 4-15 y 5-2) a las campeonas del año pasado, Helena Barrenetxea y Arai Lejardi, en la final del Euskotren Winter Series disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. Así, la delantera de Markina-Xemein y la zaguera de Zumaia son las nuevas campeones. Erika ha jugado tres de los cuatro Winter disputados hasta la fecha y ha ganado los tres. Para Frida, sin embargo, es la primera txapela.
El arranque de la final ha sido muy igualado. Las dos delanteras no querían saber nada una de la otra y han cargado el juego atrás. Erika y Frida tenían la intención de aprovechar una pelota más viva, mientras Helena y Arai sacaban una más lenta. La tensión se notaba al principio del encuentro. Erika y Frida se han ido al descanso 8-6 por delante en el marcador, y a la vuelta han sumado otros dos tantos consecutivos. La delantera de Markina-Xemein ha mandado más y la zaguera de Zumaia ha estado sólida. Los rivales han sumado otros dos tantos (11-8), pero las campeones del año pasado han tenido que ceder, ya que Erika y Frida se han ido directamente del cartón 11 al 15 (15-8).
En el segundo juego, las campeonas han conseguido revertir por completo la tendencia de la final. La delantera durangarra y la zaguera markinarra han sabido desactivar el juego de Erika, y han intentado fatigar a Frida. Así, han comenzado el juego con un parcial de 0-4 tras cambiar de pelota. Con un dos paredes soberbio desde lejos Arai ha puesto el 2-6 en el marcador, y las campeonas se han ido al descanso 3-8 por delante. Erika ha intentado reaccionar, y ha hecho el 4-10 con un buen dos paredes. Pero en el tanto más peleado del juego Frida no ha acertado a meter en la cesta la pelota, y las rivales han hecho el 4-12. Después se han ido directamente al cartón 15, forzando el tercer juego.
En el tercer y definitivo set, Erika ha se ha venido arriba y ha resultado decisiva. La delantera markinarra y la zaguera zumaiarra se han puesto 2-0 y 3-1 por delante. Sin embargo, las campeones no se han resignado y han hecho 3-2. Pero Erika no estaba dispuesta a ceder y ha impuesto su ley en toda la cancha (5-2).
Erkiaga y Atain, campeones del Ezkurdi Master Series
A continuación, Aritz Erkiaga y Gorka Mugartegi Atain se han impuesto en la final del Ezkurdi Master Series en tres juegos (15-11, 12-15 y 5-1) a Eñaut Urreisti y Unai Lekerika.
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Erika Mugartegi: "Llegamos al tercer juego tras perder el segundo; bastante mal la verdad, pero empezamos de cero"
Erika Mugartegi y Frida Watkins han derrotado en tres juegos (15-8, 4-15 y 5-2) a las campeonas del año pasado, Helena Barrenetxea y Arai Lejardi, en la final del Euskotren Winter Series disputada en el frontón Ezkurdi de Durango.
Erika logra su tercera txapela del Winter, y Frida la primera
Erika Mugartegi y Frida Watkins han derrotado en tres juegos (15-8, 4-15 y 5-2) a las campeonas del año pasado, Helena Barrenetxea y Arai Lejardi, en la final del Euskotren Winter Series disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. Además, Erika ha sido nombrada mejor puntista del torneo.
Las actuales campeonas Helena y Arai disputarán otra final tras derrotar en dos sets a la pareja Ihart-Maia
En un igualado primer juego las campeones del año pasado han logrado adelantarse e imponerse en el tramo final (13-15), mientras que en el segundo Arai ha mandado con su derecha y se han llevado el juego con solvencia (6-15).
Arai Lejardi: “Hemos empezado con diferencia en el marcador y eso te da confianza”
Helena Barrenetxea y Arai Lejardi serán parte de la final del Euskotren Winter Series tras derrotar en dos sets a Ihar Arakistain y Maia Goikoetxea (13-15 y 6-15). Tras esta victoria, esta será la final de la Liga Euskotren 2026: Helena-Arai vs Erika-Frida.
Elaia-Eneritz vs. Erika-Frida, los tres mejores tantos de la semifinal
Durango acogió ayer el partido Elaia-Eneritz vs Erika-Frida, primer partido de las semifinales del Euskotren Winter Series, en el que Erika Mugartegi y Elaia Gogenola hicieron los mejores tantos del encuentro.
El último tanto de la semifinal Elaia-Eneritz vs. Erika-Frida y las declaraciones de las ganadoras
Erika y Frida han ganado en tres juegos (15-6, 8-15 y 3-5) a Elaia y Eneritz en la semifinal del Euskotren Winter Series disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. Erika y Frida se han clasificado para la final.
Erika y Frida logran el pase a la final tras ganar en tres sets a Elaia y Eneritz
La pareja vencedora se ha impuesto por 15-6, 8-15 y 3-5 en la primera semifinal del campeonato disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. En el Ezkurdi Master Series, Erkiaga y Atain se han clasificado para la final.
Ihart-Maia y Erika-Frida logran el billete para semifinales
Las primeras se han impuesto en tres sets a Maite y Oaia, y se verán las caras en semifinales con Helena y Arai el 16 de marzo. En el segundo partido, Erika y Frida han apeado del torneo a Lur y Maialen tras ganar en dos sets. Se enfrentarán a Elaia-Eneritz el próximo lunes.
Habrá eliminatoria de cuartos de final en la cuarta edición del Euskotren Winter Series
Además, este año competirán seis parejas, cuando en ediciones anteriores han sido cuatro. El campeonato se disputará en cuatro lunes consecutivos, comenzando el 2 de marzo y finalizando el 23.