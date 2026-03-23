El arranque de la final ha sido muy igualado. Las dos delanteras no querían saber nada una de la otra y han cargado el juego atrás. Erika y Frida tenían la intención de aprovechar una pelota más viva, mientras Helena y Arai sacaban una más lenta. La tensión se notaba al principio del encuentro. Erika y Frida se han ido al descanso 8-6 por delante en el marcador, y a la vuelta han sumado otros dos tantos consecutivos. La delantera de Markina-Xemein ha mandado más y la zaguera de Zumaia ha estado sólida. Los rivales han sumado otros dos tantos (11-8), pero las campeones del año pasado han tenido que ceder, ya que Erika y Frida se han ido directamente del cartón 11 al 15 (15-8).

En el segundo juego, las campeonas han conseguido revertir por completo la tendencia de la final. La delantera durangarra y la zaguera markinarra han sabido desactivar el juego de Erika, y han intentado fatigar a Frida. Así, han comenzado el juego con un parcial de 0-4 tras cambiar de pelota. Con un dos paredes soberbio desde lejos Arai ha puesto el 2-6 en el marcador, y las campeonas se han ido al descanso 3-8 por delante. Erika ha intentado reaccionar, y ha hecho el 4-10 con un buen dos paredes. Pero en el tanto más peleado del juego Frida no ha acertado a meter en la cesta la pelota, y las rivales han hecho el 4-12. Después se han ido directamente al cartón 15, forzando el tercer juego.

En el tercer y definitivo set, Erika ha se ha venido arriba y ha resultado decisiva. La delantera markinarra y la zaguera zumaiarra se han puesto 2-0 y 3-1 por delante. Sin embargo, las campeones no se han resignado y han hecho 3-2. Pero Erika no estaba dispuesta a ceder y ha impuesto su ley en toda la cancha (5-2).