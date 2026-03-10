EUSKOTREN WINTER SERIES
Elaia-Eneritz vs Erika-Frida finalerdiko hiru tanto onenak

18:00 - 20:00
Erika Mugartegi eta Elaia Gogenola. Irudia: ERAMAN!
author image

EITB

Azken eguneratzea

Elaia-Eneritz vs Erika-Frida partida jokatu zen atzo Durangon, Euskotren Winter Serieseko finalerdietako lehen partida. Erika Mugartegik eta Elaia Gogenolak egin zituzten norgehiagokako tanto onenak, gozatu!

Erikak eta Fridak Euskotren Winter Series finalerako txartela lortu dute, Elaia eta Eneritzi hiru jokotan irabazita
Bideoa: Elaia-Eneritz vs Erika-Frida Euskotren Winter Serieseko finalerdiaren azken tantoa eta irabazleen adierazpenak
Euskotren Winter Series Pilota Zesta-punta

