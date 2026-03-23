Euskotren Winter Series
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Erika logra su tercera txapela del Winter, y Frida la primera

Euskotren-Winter-Series-finala
18:00 - 20:00

Erika y Frida, campeonas de Winter Series. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: bideoa: Erika-Frida vs Helena-Arai Euskotren Winter Series 2026 finalaren azken tantoa eta sari banaketa
author image

EITB

Última actualización

Erika Mugartegi y Frida Watkins han derrotado en tres juegos (15-8, 4-15 y 5-2) a las campeonas del año pasado, Helena Barrenetxea y Arai Lejardi, en la final del Euskotren Winter Series disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. Además, Erika ha sido nombrada mejor puntista del torneo.

Euskotren Winter Series Pelota Cesta punta Mujeres deportistas

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X